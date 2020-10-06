14 قتيلًا غالبيتهم مدنيون في انفجار سيارة مفخخة في سوريا

قتل 14 مدنيًا على الأقل غالبيتهم مدنيون وأصيب العشرات بجروح، الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد السوري بأن السيارة انفجرت قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بمقتل 14 شخصًا غالبيتهم مدنيون، وإصابة أربعين آخرين على الأقل بجروح.