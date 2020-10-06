رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

14 قتيلًا غالبيتهم مدنيون في انفجار سيارة مفخخة في سوريا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 02:36 م
انفجار
انفجار
وكالات
طباعة
قتل 14 مدنيًا على الأقل غالبيتهم مدنيون وأصيب العشرات بجروح، الثلاثاء، جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة تسيطر عليها القوات التركية وفصائل سورية موالية لها في شمال سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد السوري بأن السيارة انفجرت قرب محطة للحافلات وسيارات الأجرة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، ما تسبب بمقتل 14 شخصًا غالبيتهم مدنيون، وإصابة أربعين آخرين على الأقل بجروح.

موضوعات متعلقة

موعد استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

السيسي: حرب أكتوبر بعثت في المصريين روحًا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

بتوجيه السيسى.. إعفاء 2.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية

الصور

image description

الكشوف النهائية للمرشحين بالدقهلية النظام الفردي

image description

نقل موقف بلقاس خارج الكتلة السكانية بالمنصورة (فيديو)

image description

«100 مليون صحة» تبدأ أعمالها في جامعة أسيوط

image description

وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بالدقهلية احتفالًا بنصر أكتوبر

image description

«صحة أسيوط»: انتهاء تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الإيمان العام

الأكثر قراءة

«الخارجية»: تمكين المصريين بالخارج من استخراج جواز سفر بموجب شهادة الميلاد

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

معهد الفلك: المولد النبوي الشريف 29 أكتوبر الجاري

موعد إجازة 6 اكتوبر 2020 للقطاعين العام والخاص

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى رحيل أمير الشعراء أحمد شوقي

نادي أدب السويس ينظم ندوة «أكتوبر بطولات تتحدى الزمن»

الأعلى للثقافة يحيى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

قصر ثقافة الجيزة ينظم عرض «انتصارات أكتوبر».. الخميس