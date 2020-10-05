مطران إثيوبيا وإريتريا يرأس قداسًا فى أديس أبابا (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ترأس المتروبوليت دانيال مطران مطرانية أكسوم (إثيوبيا وإريتريا)، القداس الإلهي في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن مطرانية أكسوم تتبع بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية، والتي يرأسها البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.