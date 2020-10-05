%23 فقط في روسيا يوافقون على التطعيم ضد كورونا

أجرى الخبراء الروس استطلاعا لرأي المواطنين بشأن استعدادهم للتطعيم ضد فيروس كورونا.وأظهر استطلاع الرأي أن 23% فقط من المواطنين أبدوا استعدادهم للتطعيم ضد "كوفيد- 19".أفادت بذلك، الاثنين 5 أكتوبر، وكالة "نوفوستي" الروسية، واعترف 73% من المشاركين في استطلاع الرأي، حسب الوكالة، أنهم غير جاهزين للتطعيم، أما 4% منهم فأعلنوا أنهم قد أصيبوا بمرض" كوفيد- 19" وتعافوا منه، لذلك لا يحتاجون إلى التطعيم.وفيما يتعلق بنوع اللقاح الذي يفضله المواطنون، فإن 24% من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم يفضلون التطعيم باللقاح الروسي، أما 13% فأعربوا عن استعدادهم للتطعيم بلقاح أجنبي الصنع.فيما قال 63% من المشاركين في استطلاع الرأي إن فاعلية اللقاح وأمانه وليس جنسيته تلعبان دورا رئيسا لدى اختيار الدواء.