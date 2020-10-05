رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

%23 فقط في روسيا يوافقون على التطعيم ضد كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:07 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
وكالات
طباعة
أجرى الخبراء الروس استطلاعا لرأي المواطنين بشأن استعدادهم للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وأظهر استطلاع الرأي أن 23% فقط من المواطنين أبدوا استعدادهم للتطعيم ضد "كوفيد- 19".

أفادت بذلك، الاثنين 5 أكتوبر، وكالة "نوفوستي" الروسية، واعترف 73% من المشاركين في استطلاع الرأي، حسب الوكالة، أنهم غير جاهزين للتطعيم، أما 4% منهم فأعلنوا أنهم قد أصيبوا بمرض" كوفيد- 19" وتعافوا منه، لذلك لا يحتاجون إلى التطعيم.

وفيما يتعلق بنوع اللقاح الذي يفضله المواطنون، فإن 24% من المشاركين في استطلاع الرأي قالوا إنهم يفضلون التطعيم باللقاح الروسي، أما 13% فأعربوا عن استعدادهم للتطعيم بلقاح أجنبي الصنع.

فيما قال 63% من المشاركين في استطلاع الرأي إن فاعلية اللقاح وأمانه وليس جنسيته تلعبان دورا رئيسا لدى اختيار الدواء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

موعد اجازة 6 أكتوبر 2020

بتوجيه السيسى.. إعفاء 2.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

جامعة أسيوط تنافس على جائزة التميز الحكومى

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

دكتور بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

علماء الفلك يجدون كواكب يمكن العيش فيها أفضل من الأرض

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

خصومات 50% على إصدارات «القومى للترجمة»

«قصر الغوري» يحتفل بانتصارات أكتوبر ببيت السحيمي

قبل الإعلان عنه.. كيف يتم اختيار الفائز بجائزة نوبل في الأدب؟

«تنمية قدرات التركيز للممثل» إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح