تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

إذاعة القرآن الكريم المصرية

أشهر نخبة من الشيوخ على إذاعة القرآن الكريم

تردد إذاعه القرآن الكريم

تردد إذاعه القرآن الكريم المصرية علي الراديو





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يبحث المسلمين من جميع أنحاء العالم عن تردد إذاعة القرآن الكريم، التي تعبر أول إذاعة قرآن كريم، على مستوى العالم، ومختصة لإذاعة القرآن الكريم للمصريين، حيث تتميز إذاعة قرآن كريم المصرية عن غيرها من الإذعات لبثها القرآن الكريم فقط والبرامج الدينية الإسلامية، وتعرض للمستمعين القرآن الكريم بصوت مميز من نخبة الشيوخ المشهورين والمحبوبين على القلوب، وغير ذلك تقدم البرامج الدينية الإسلامية مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لذلك يتابعها المسلمين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.ويتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء وترديد القرآن الكريم والصلاة، لإكتساب الثواب والحسنات.ويعرض لكم " الدستور " تردد إذاعة القرآن الكريم المصرية حتى يتقرب المسلم إلى الله سبحانه.مشوار إذاعة القرآن الكريم المصرية بدأت بثها في يوم 29 مارس 1964، ومن وقتها تعمل إذاعة القرآن الكريم على تقديم القرآن الكريم من خلال نخبة من الشيوخ المشهورين وتقديم البرامج الدينية الإسلامية مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعرف إذاعة القرآن الكريم المصرية أنها من أفضل الإذاعات لكونها المهم لدى المسلمين وبسبب تفسيره آيات وكلمات القرآن الكريم، وتفسير الأحاديث الدينية والفتاوى، وعرض المشاكل التي تواجه المسلمين لحلال بطرق بسيطة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى.أشهر نخبة الشيوخ المشهورين لقراءة القرآن الكريم وتقديم البرامج الدينية الإسلامية مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، " عبد الباسط عبد الصمد - مصطفى إسماعيل - محمود خليل الحصري - محمد رفعت - محمد صديق المنشاوي ".يبحث المسلمين من جميع أنحاء العالم عن تردد إذاعة القرآن الكريم، لذلك يقدم لكم " الدستور " التفاصيل وهي كالأتي:تبث إذاعة القرآن الكريم عبر القمر الصناعي النايل سات على تردد 11766، والاستقطاب H، ومعدل الترميز 27500.تبث إذاعة القرآن الكريم على التردد ( FM 98.2 ) في القاهرة الكبرى، وعلى تردد ( 99.6FM ) في المحلة الكبرى، وعلى تردد ( 90.1FM ) في الإسكندرية، وعلى تردد ( 98.0FM ) في مدينة بور سعيد.