رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:59 م
الراديو
الراديو
هبه محمد
طباعة
يبحث المسلمين من جميع أنحاء العالم عن تردد إذاعة القرآن الكريم، التي تعبر أول إذاعة قرآن كريم، على مستوى العالم، ومختصة لإذاعة القرآن الكريم للمصريين، حيث تتميز إذاعة قرآن كريم المصرية عن غيرها من الإذعات لبثها القرآن الكريم فقط والبرامج الدينية الإسلامية، وتعرض للمستمعين القرآن الكريم بصوت مميز من نخبة الشيوخ المشهورين والمحبوبين على القلوب، وغير ذلك تقدم البرامج الدينية الإسلامية مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، لذلك يتابعها المسلمين من جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويتقرب المسلم إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الدعاء وترديد القرآن الكريم والصلاة، لإكتساب الثواب والحسنات.

ويعرض لكم " الدستور " تردد إذاعة القرآن الكريم المصرية حتى يتقرب المسلم إلى الله سبحانه.

إذاعة القرآن الكريم المصرية

مشوار إذاعة القرآن الكريم المصرية بدأت بثها في يوم 29 مارس 1964، ومن وقتها تعمل إذاعة القرآن الكريم على تقديم القرآن الكريم من خلال نخبة من الشيوخ المشهورين وتقديم البرامج الدينية الإسلامية مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعرف إذاعة القرآن الكريم المصرية أنها من أفضل الإذاعات لكونها المهم لدى المسلمين وبسبب تفسيره آيات وكلمات القرآن الكريم، وتفسير الأحاديث الدينية والفتاوى، وعرض المشاكل التي تواجه المسلمين لحلال بطرق بسيطة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى.

أشهر نخبة من الشيوخ على إذاعة القرآن الكريم

أشهر نخبة الشيوخ المشهورين لقراءة القرآن الكريم وتقديم البرامج الدينية الإسلامية مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، " عبد الباسط عبد الصمد - مصطفى إسماعيل - محمود خليل الحصري - محمد رفعت - محمد صديق المنشاوي ".

تردد إذاعه القرآن الكريم

يبحث المسلمين من جميع أنحاء العالم عن تردد إذاعة القرآن الكريم، لذلك يقدم لكم " الدستور " التفاصيل وهي كالأتي:

تبث إذاعة القرآن الكريم عبر القمر الصناعي النايل سات على تردد 11766، والاستقطاب H، ومعدل الترميز 27500.

تردد إذاعه القرآن الكريم المصرية علي الراديو

تبث إذاعة القرآن الكريم على التردد ( FM 98.2 ) في القاهرة الكبرى، وعلى تردد ( 99.6FM ) في المحلة الكبرى، وعلى تردد ( 90.1FM ) في الإسكندرية، وعلى تردد ( 98.0FM ) في مدينة بور سعيد.

اقرأ أيضا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

«التضامن» تعلن تحملها المصاريف المدرسية لـ1.1 مليون طالب

السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمناقشة مكافحة الإرهاب

الصور

image description

جامعة أسيوط تنافس على جائزة التميز الحكومى

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

image description

دكتور بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي

image description

بنات يعملن في مغسلة للسيارات: «أجدع من الرجالة»

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

مأساة كوميديان كبير.. طرد عادل إمام وحجزت المستشفى على جثمانه بسبب الديون

رابط نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2020 لتنسيق الثانوية العامة.. كيفية الاستعلام

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

تردد إذاعة القرآن الكريم على الراديو

علامات غير واضحة للسكتة الدماغية

فلكي كويتي: «شهب التنين» ستشاهد في سماء الكويت الأربعاء

علماء الفلك يجدون كواكب يمكن العيش فيها أفضل من الأرض

أيام زمان

أول صوت ينطلق من إذاعة صوت العرب

استخدام «مدبولي» وإنتاج مسرحيات عاطفية.. قصة حسن البنا مع التمثيل

«عشت من غير مليم وبعتبر نفسي زعيم الغلابة».. اعترافات عادل إمام

«الموساد سقط تمامًا».. مدير المخابرات الحربية يكشف كواليس حرب أكتوبر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أزمة الترام
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
ماجد حبته
جيمس بوند خائف من كورونا!
د.أحمد الخميسى
أكتوبر.. زمن الأساطير
المزيد

الثقافة

خصومات 50% على إصدارات «القومى للترجمة»

«قصر الغوري» يحتفل بانتصارات أكتوبر ببيت السحيمي

قبل الإعلان عنه.. كيف يتم اختيار الفائز بجائزة نوبل في الأدب؟

«تنمية قدرات التركيز للممثل» إصدار جديد للهيئة العربية للمسرح