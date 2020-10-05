المعاهد التى تقبل دبلوم الصنايع 2020





المعاهد التي تقبل دبلوم الصنايع 2020

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 97.89

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 97.14

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.67

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.43

معهد فني صحى طنطا 96.43

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.14

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.00

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 95.96

معهد فني صحى المنصوره 95.71

معهد فني صحى الاسكندريه 95.71

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.57

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 95.29

معهد فني صحى امبابة 95.14

معهد فني صحى الزقازيق 95.00

معهد فني صحى بور سعيد 94.71

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 94.57

معهد فني صحى اسيوط 94.43

فنى صحي جنوب الوادي 94.29

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 94.29

تربية حلوان 94.21.





المعاهد التي تقبل دبلوم الصنايع 2020



معهد فني صحى سوهاج 94.14

معهد فني صحى اسوان 94.07

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 93.86

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 93.86

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 93.00

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 93.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 92.86

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.86

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 92.86

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.81

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 92.57

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 92.36

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 92.30

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 92.29

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 92.14

التعليم الصناعي حلوان 92.14

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 92.00

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.00

المعهد العالى للهندسة بالمنيا 91.71

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 91.71

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 91.57

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 91.57

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 91.43

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 91.29

عالي هندسة بلبيس 91.29

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 91.29

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 91.16

معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 91.14

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 91.00

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 90.88

التعليم الصناعي السويس 90.86

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 90.57

أقتصاد منزلى حلوان 90.57

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 90.55

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 90.29

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 90.29

أقتصاد منزلى العريش 90.18

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 90.15

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.14

التعليم الصناعي بني سويف 90.00

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 89.67

التعليم الصناعي سوهاج 89.47

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 89.33

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 88.00

المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 87.71

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 87.57

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 87.14

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 86.86

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 85.79

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 84.00

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 83.14

الفني لترميم الآثار بالاقصر 82.86

آثار القاهرة 82.75

ك.ت. فني صناعى الصحافه 82.71

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 82.43

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 81.57

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 81.57

ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 81.14

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 80.29

جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 80.28

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 80.00

العالي ترميم الآثار بأبي قير 79.21

ك.ت. فني صناعى اسكندرية 79.00

ك.ت. فني صناعى سوهاج 77.29

ك.ت. فني صناعى بنها 77.14

ك.ت. فني صناعى المطريه 77.14

ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 76.86

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.86

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 76.28

ك.ت. فني صناعى شبرا 76.00

ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 75.85

ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 75.71

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 75.57

ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 75.57

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 75.29

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 75.28

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 75.17

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 75.14

ك.ت. فني صناعى الزقازيق 75.14

ك.ت. فني صناعى قنا 74.93

ك.ت. فني صناعى اسوان 74.71

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 74.71

ك.ت. فني صناعى قويسنا 74.57

ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 74.29

ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 74.14

ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 74.00

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 73.86

ك.ت. فني صناعى بور سعيد 73.79

ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 73.71

نظم معلومات ادارية قطاميه 73.57

العالي حاسبات ونظم تجمع أول 73.28

تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 73.14

ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 73.14

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 73.00

ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 72.86

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 72.64

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 72.57

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 72.57

ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 72.43

ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 72.29

ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.29

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 72.29

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 72.28

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 72.14

العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 72.00

تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.85

ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 71.83

ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 71.79

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 71.71

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 71.67

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 71.57

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 71.57

آثار الفيوم 71.55

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 71.42

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 71.42

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 71.33

تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 70.86

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 70.83

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.71

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 70.57

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 70.57

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 70.43

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.17

تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 70.14

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 70.14

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 70.14

آثار دمياط 70.00

آثار الزقازيق بصان الحجر 70.00

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 70.00

آثار ولغات مطروح 70.00

آثار أسوان 70.00

آثار جنوب الوادي 70.00

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 70.00

آثار الأقصر 70.00

آثار سوهاج 70.00

تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 69.86

تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 69.64

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 69.43

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 69.14

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 69.04

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 69.00

تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 68.43

تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 68.29

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 68.28

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 68.00

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 68.00

تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 67.86

تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 67.14

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 67.00

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 66.85

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 66.71

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 66.71

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 66.57

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 66.29

تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 66.29

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 66.28

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 66.21

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.07

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 65.86

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 65.71

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 65.71

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 65.29

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 65.14

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 65.14

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 65.07

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 65.00

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.86

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 64.71

معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 64.71

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 64.57

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 64.57

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 64.29

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 63.50

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 63.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 63.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 62.86

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 62.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط 61.57

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 61.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 61.00

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 60.57

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.20

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 60.00

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 60.00

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 60.00

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60.00





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معهد فني صحى سوهاج 94.14معهد فني صحى اسوان 94.07المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 93.86القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 93.86المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 93.00معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 93.00المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 92.86معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.86المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 92.86المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.81مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 92.57المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 92.36المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 92.30معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 92.29المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 92.14التعليم الصناعي حلوان 92.14معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 92.00معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.00المعهد العالى للهندسة بالمنيا 91.71معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 91.71معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 91.57معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 91.57معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 91.43معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 91.29عالي هندسة بلبيس 91.29ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 91.29عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 91.16معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 91.14معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 91.00المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 90.88التعليم الصناعي السويس 90.86أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 90.57أقتصاد منزلى حلوان 90.57معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 90.55معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 90.29معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 90.29أقتصاد منزلى العريش 90.18معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 90.15السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.14التعليم الصناعي بني سويف 90.00المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 89.67التعليم الصناعي سوهاج 89.47المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 89.33المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 88.00المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 87.71ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 87.57الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 87.14مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 86.86ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 85.79كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 84.00معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 83.14الفني لترميم الآثار بالاقصر 82.86آثار القاهرة 82.75ك.ت. فني صناعى الصحافه 82.71الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 82.43الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 81.57معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 81.57ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 81.14ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 80.29جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 80.28الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 80.00العالي ترميم الآثار بأبي قير 79.21ك.ت. فني صناعى اسكندرية 79.00ك.ت. فني صناعى سوهاج 77.29ك.ت. فني صناعى بنها 77.14ك.ت. فني صناعى المطريه 77.14ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 76.86العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.86الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 76.28ك.ت. فني صناعى شبرا 76.00ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 75.85ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 75.71معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 75.57ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 75.57معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 75.29الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 75.28العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 75.17ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 75.14ك.ت. فني صناعى الزقازيق 75.14ك.ت. فني صناعى قنا 74.93ك.ت. فني صناعى اسوان 74.71معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 74.71ك.ت. فني صناعى قويسنا 74.57ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 74.29ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 74.14ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 74.00الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 73.86ك.ت. فني صناعى بور سعيد 73.79ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 73.71نظم معلومات ادارية قطاميه 73.57العالي حاسبات ونظم تجمع أول 73.28تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 73.14ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 73.14العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 73.00ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 72.86العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 72.64العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 72.57معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 72.57ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 72.43ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 72.29ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.29التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 72.29العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 72.28مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 72.14العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 72.00تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.85ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 71.83ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 71.79معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 71.71العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 71.67العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 71.57الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 71.57آثار الفيوم 71.55معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 71.42عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 71.42التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 71.33تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 70.86العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 70.83العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.71العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 70.57النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 70.57العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 70.43القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.17تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 70.14العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 70.14العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 70.14آثار دمياط 70.00آثار الزقازيق بصان الحجر 70.00كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 70.00آثار ولغات مطروح 70.00آثار أسوان 70.00آثار جنوب الوادي 70.00العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 70.00آثار الأقصر 70.00آثار سوهاج 70.00تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 69.86تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 69.64العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 69.43معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 69.14المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 69.04المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 69.00تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 68.43تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 68.29المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 68.28المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 68.00العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 68.00تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 67.86تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 67.14العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 67.00طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 66.85المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 66.71المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 66.71معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 66.57العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 66.29تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 66.29طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 66.28طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 66.21العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.07طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 65.86عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 65.71معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 65.71العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 65.29معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 65.14القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 65.14المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 65.07عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 65.00المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.86رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 64.71معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 64.71معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 64.57معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 64.57العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 64.29عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 63.50معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 63.00المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 63.00معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 62.86المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 62.00معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط 61.57معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 61.00المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 61.00المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 60.57معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.20معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 60.00معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 60.00معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 60.00معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 60.00معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60.00اقرأ أيضا..

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