المعاهد التى تقبل دبلوم الصنايع 2020
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 06:53 ص
إسراء جمالطباعة
بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق الدبلومات الفنيه لعام 2020 يوم الاربعاء الماضي الموافق 30 سبتمبر حتي يوم الأربعاء المقبل الموافق ٦ أكتوبر، ننشر بيان بالحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة صناعي ثلاث سنوات لعام 2019 .
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 97.89
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 97.14
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.67
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.43
معهد فني صحى طنطا 96.43
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.14
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.00
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 95.96
معهد فني صحى المنصوره 95.71
معهد فني صحى الاسكندريه 95.71
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.57
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 95.29
معهد فني صحى امبابة 95.14
معهد فني صحى الزقازيق 95.00
معهد فني صحى بور سعيد 94.71
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 94.57
معهد فني صحى اسيوط 94.43
فنى صحي جنوب الوادي 94.29
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 94.29
تربية حلوان 94.21.
معهد فني صحى سوهاج 94.14
معهد فني صحى اسوان 94.07
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 93.86
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 93.86
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 93.00
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 93.00
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 92.86
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.86
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 92.86
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.81
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 92.57
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 92.36
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 92.30
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 92.29
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 92.14
التعليم الصناعي حلوان 92.14
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 92.00
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.00
المعهد العالى للهندسة بالمنيا 91.71
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 91.71
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 91.57
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 91.57
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 91.43
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 91.29
عالي هندسة بلبيس 91.29
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 91.29
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 91.16
معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 91.14
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 91.00
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 90.88
التعليم الصناعي السويس 90.86
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 90.57
أقتصاد منزلى حلوان 90.57
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 90.55
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 90.29
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 90.29
أقتصاد منزلى العريش 90.18
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 90.15
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.14
التعليم الصناعي بني سويف 90.00
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 89.67
التعليم الصناعي سوهاج 89.47
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 89.33
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 88.00
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 87.71
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 87.57
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 87.14
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 86.86
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 85.79
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 84.00
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 83.14
الفني لترميم الآثار بالاقصر 82.86
آثار القاهرة 82.75
ك.ت. فني صناعى الصحافه 82.71
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 82.43
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 81.57
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 81.57
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 81.14
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 80.29
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 80.28
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 80.00
العالي ترميم الآثار بأبي قير 79.21
ك.ت. فني صناعى اسكندرية 79.00
ك.ت. فني صناعى سوهاج 77.29
ك.ت. فني صناعى بنها 77.14
ك.ت. فني صناعى المطريه 77.14
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 76.86
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.86
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 76.28
ك.ت. فني صناعى شبرا 76.00
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 75.85
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 75.71
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 75.57
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 75.57
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 75.29
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 75.28
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 75.17
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 75.14
ك.ت. فني صناعى الزقازيق 75.14
ك.ت. فني صناعى قنا 74.93
ك.ت. فني صناعى اسوان 74.71
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 74.71
ك.ت. فني صناعى قويسنا 74.57
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 74.29
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 74.14
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 74.00
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 73.86
ك.ت. فني صناعى بور سعيد 73.79
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 73.71
نظم معلومات ادارية قطاميه 73.57
العالي حاسبات ونظم تجمع أول 73.28
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 73.14
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 73.14
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 73.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 72.86
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 72.64
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 72.57
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 72.57
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 72.43
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 72.29
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.29
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 72.29
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 72.28
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 72.14
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 72.00
تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.85
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 71.83
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 71.79
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 71.71
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 71.67
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 71.57
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 71.57
آثار الفيوم 71.55
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 71.42
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 71.42
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 71.33
تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 70.86
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 70.83
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.71
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 70.57
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 70.57
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 70.43
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.17
تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 70.14
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 70.14
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 70.14
آثار دمياط 70.00
آثار الزقازيق بصان الحجر 70.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 70.00
آثار ولغات مطروح 70.00
آثار أسوان 70.00
آثار جنوب الوادي 70.00
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 70.00
آثار الأقصر 70.00
آثار سوهاج 70.00
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 69.86
تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 69.64
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 69.43
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 69.14
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 69.04
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 69.00
تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 68.43
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 68.29
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 68.28
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 68.00
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 68.00
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 67.86
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 67.14
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 67.00
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 66.85
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 66.71
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 66.71
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 66.57
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 66.29
تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 66.29
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 66.28
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 66.21
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.07
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 65.86
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 65.71
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 65.71
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 65.29
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 65.14
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 65.14
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 65.07
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 65.00
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.86
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 64.71
معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 64.71
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 64.57
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 64.57
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 64.29
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 63.50
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 63.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 63.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 62.86
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 62.00
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط 61.57
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 61.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 61.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 60.57
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.20
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 60.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 60.00
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 60.00
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 60.00
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60.00
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المعاهد التي تقبل دبلوم الصنايع 2020
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 97.89
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 97.14
العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 96.67
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 96.43
معهد فني صحى طنطا 96.43
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 96.14
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 96.00
السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 95.96
معهد فني صحى المنصوره 95.71
معهد فني صحى الاسكندريه 95.71
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 95.57
معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 95.29
معهد فني صحى امبابة 95.14
معهد فني صحى الزقازيق 95.00
معهد فني صحى بور سعيد 94.71
معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 94.57
معهد فني صحى اسيوط 94.43
فنى صحي جنوب الوادي 94.29
الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 94.29
تربية حلوان 94.21.
المعاهد التي تقبل دبلوم الصنايع 2020
معهد فني صحى سوهاج 94.14
معهد فني صحى اسوان 94.07
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 93.86
القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 93.86
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 93.00
معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 93.00
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 92.86
معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.86
المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو 92.86
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 92.81
مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة 92.57
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية 92.36
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 92.30
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 92.29
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 92.14
التعليم الصناعي حلوان 92.14
معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات 92.00
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 92.00
المعهد العالى للهندسة بالمنيا 91.71
معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 91.71
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 91.57
معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 91.57
معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 91.43
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 91.29
عالي هندسة بلبيس 91.29
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 91.29
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 91.16
معهد الوادى العالي للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 91.14
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 91.00
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 90.88
التعليم الصناعي السويس 90.86
أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 90.57
أقتصاد منزلى حلوان 90.57
معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 90.55
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 90.29
معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 90.29
أقتصاد منزلى العريش 90.18
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 90.15
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 90.14
التعليم الصناعي بني سويف 90.00
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 89.67
التعليم الصناعي سوهاج 89.47
المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام 89.33
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 88.00
المجمع التكنولوجى المتكامل بالفيوم 87.71
ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب 87.57
الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 87.14
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 86.86
ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد 85.79
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 84.00
معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 83.14
الفني لترميم الآثار بالاقصر 82.86
آثار القاهرة 82.75
ك.ت. فني صناعى الصحافه 82.71
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 82.43
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 81.57
معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية 81.57
ك.ت. فني لمواد البناء حلوان 81.14
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه المطرية 80.29
جامعة عمالية شعبة الفندقة مدينة نصر 80.28
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية 80.00
العالي ترميم الآثار بأبي قير 79.21
ك.ت. فني صناعى اسكندرية 79.00
ك.ت. فني صناعى سوهاج 77.29
ك.ت. فني صناعى بنها 77.14
ك.ت. فني صناعى المطريه 77.14
ك.ت. فني صناعى نجع حمادى بنين 76.86
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 76.86
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم 76.28
ك.ت. فني صناعى شبرا 76.00
ج.عمالية علاقات صناعية بمدينة نصر 75.85
ج.عمالية علاقات صناعية اسكندريه 75.71
معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات) 75.57
ك.ت. فني صناعى المحله الكبرى 75.57
معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة 75.29
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 75.28
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية 75.17
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه اسيوط 75.14
ك.ت. فني صناعى الزقازيق 75.14
ك.ت. فني صناعى قنا 74.93
ك.ت. فني صناعى اسوان 74.71
معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية 74.71
ك.ت. فني صناعى قويسنا 74.57
ج.عمالية علاقات صناعية اسماعيليه 74.29
ج.عمالية علاقات صناعية بني سويف 74.14
ك.ت. فني رى وصرف ومساحه قنا 74.00
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة 73.86
ك.ت. فني صناعى بور سعيد 73.79
ك.ت. فني صناعى بئرالعبد شمال سيناء 73.71
نظم معلومات ادارية قطاميه 73.57
العالي حاسبات ونظم تجمع أول 73.28
تكنولوجيا عمالية مدينة نصر بمصروفات 73.14
ج.عمالية علاقات صناعية اسوان 73.14
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية 73.00
ج.عمالية علاقات صناعية اسيوط 72.86
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ 72.64
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول 72.57
معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية) 72.57
ج.عمالية علاقات صناعية زقازيق 72.43
ج.عمالية علاقات صناعية رأس البر 72.29
ج.عمالية علاقات صناعية طنطا 72.29
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح 72.29
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال 72.28
مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة 72.14
العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 72.00
تكنولوجيا عمالية اسماعليه بمصروفات 71.85
ج.عمالية علاقات صناعية ك.الشيخ 71.83
ج.عمالية علاقات صناعية منصوره 71.79
معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال) 71.71
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 71.67
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط 71.57
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم 71.57
آثار الفيوم 71.55
معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة 71.42
عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية 71.42
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال 71.33
تكنولوجيا عمالية اسوان بمصروفات 70.86
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية 70.83
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر 70.71
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية 70.57
النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة 70.57
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير 70.43
القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية 70.17
تكنولوجيا عمالية اسيوط بمصروفات 70.14
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 70.14
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية 70.14
آثار دمياط 70.00
آثار الزقازيق بصان الحجر 70.00
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 70.00
آثار ولغات مطروح 70.00
آثار أسوان 70.00
آثار جنوب الوادي 70.00
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية 70.00
آثار الأقصر 70.00
آثار سوهاج 70.00
تكنولوجيا عمالية بنى سويف بمصروفات 69.86
تكنولوجيا عماليةاسكندريه بمصروفات 69.64
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية 69.43
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم) 69.14
المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج 69.04
المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة 69.00
تكنولوجيا عمالية زقازيق بمصروفات 68.43
تكنولوجيا عمالية طنطا بمصروفات 68.29
المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف 68.28
المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت 68.00
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس 68.00
تكنولوجيا عمالية رأس البر بمصروفات 67.86
تكنولوجيا عمالية منصوره بمصروفات 67.14
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا 67.00
طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 66.85
المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية 66.71
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة) 66.71
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق) 66.57
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش 66.29
تكنولوجيا عماليةك.الشيخ بمصروفات 66.29
طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم 66.28
طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم 66.21
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية 66.07
طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى 65.86
عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية 65.71
معهد العجمي العالى للعلوم الادارية 65.71
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر 65.29
معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة) 65.14
القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول 65.14
المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية 65.07
عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي 65.00
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية 64.86
رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية 64.71
معهد الجيزة العالي للعلوم الادارية بطموه 64.71
معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم 64.57
معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم 64.57
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره 64.29
عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية 63.50
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية 63.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية 63.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات 62.86
المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى 62.00
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة نظم ومعلومات ادارية بدمياط 61.57
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال 61.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة 61.00
المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة 60.57
معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة 60.20
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال 60.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار 60.00
معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة 60.00
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة محاسبة بدمياط 60.00
معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية - شعبة التجارة الخارجية بدمياط 60.00
معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال 60.00
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