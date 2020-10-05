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الإثنين 05 أكتوبر 2020 الموافق 18 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 5-10-2020

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
وسام عطية
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يبحث الكثير من المصريين يوميًا عن تفاصيل درجات الحرارة وحالة الطقس قبل الخروج من المنزل لأخذ الاحتياطات اللازمة من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة أيضًا.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الإثنين 5-10-2020

وننشر في «الدستور» تفاصيل درجات الحرارة، اليوم الإثنين 5-10-2020، وتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بالنسبة لحالة الطقس اليوم على مستوى محافظات مصر.

ويشهد، اليوم الإثنين، طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا لطيفًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد نهارا لطيف ليلا، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا. 

أما عن حركة الرياح فيتوقع أن تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، وتنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين وربع، والرياح شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم الإثنين 5-10-2020

درجات الحرارة العظمى - الصغرى
القاهرة 32 22
الإسكندرية 31 22
وادى النطرون 31 22
طنطا 32 22
شبين الكوم 32 22
دمنهور 31 23
بلطيم 30 23
مطروح 29 21
السلوم 33 25
سيوة 36 21
بورسعيد 30 24
دمياط 30 25
الزقازيق 32 23
المنصورة 31 23
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 23
العريش 31 23
رفح 30 22
رأس سدر 33 24
نخل 29 16
نويبع 34 28
طابا 34 22
كاترين 28 15
الطور 30 26
شرم الشيخ 35 28
الغردقة 36 27
مرسى علم 35 28
الفيوم 33 24
بنى سويف 34 24
المنيا 34 23
أسيوط 35 23
سوهاج 35 24
قنا 36 25
الأقصر 36 23
أسوان 37 27
إدفو 37 26
أبوسمبل 36 27
الوادى الجديد 35 26
شلاتين 34 27
أبورماد 33 27
حلايب 32 28
رأس حدربة 32 27

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