ضبط 280 كيلو أسماك مجمدة منتهية الصلاحية بالفيوم

قامت حملة تموينية بنًاء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين الفيوم، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية.وتمكنت الحملة من ضبط عدد ٢٨٠ كيلو سمك منتهى الصلاحية في إحدى الثلاجات بناحية المشتل، وتحرر محضر برقم ٣١٣٨ جنح أمن دولة طوارئ ضد صاحب الثلاجة.كما تم ضبط كمية من اللحوم البلدى ذبحت خارج المجازر الحكومية بمنفذ بيع بمنطقة البارودية وتحرر محضر برقم ٣١٣٩ جنح أمن دولة طوارئ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.