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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحيل 3 متهمين بتزوير شهادات وأختام رسمية للمحاكمة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:01 م
المتهمين
المتهمين
نجلاء رفاعي
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أمرت نيابة السيدة زينب الجزئية، الأحد، بإحالة 3 متهمين بتزوير أختام الدولة ومحررات رسمية منسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها على راغبى الحصول عليها نظير مبالغ مالية، للمحاكمة الجنائية.

وتبين أن المتهمين متورطون بتَزوير وتقليد المحررات والأختام الرسمية المنسوب صدورها؛ للعديد من الجهات والمصالح الحكومية والترويج لها وبيعها لراغبيها مقابل مبالغ مالية.

ونجحت الجهات الأمنية في ضبط المتهمين وبحوزتهنّ مجموعة من المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوف حسابات بنكية منسوب صدورها لبعض البنوك تحمل أختاما مزورة - مجموعة من الأوراق خالية البيانات تحمل أختاما مزورة لشعار الجمهورية منسوبة لمحافظة الإسكندرية.

وضبط مجموعة من المؤهلات والشّهادات والإفادات "قيد وفصل" خالية البيانات خاصة بالمؤسسات التعليمية، مجموعة من التقارير الطبية ومستخرجات رسمية منسوب صدورها لبعض المستشفيات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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