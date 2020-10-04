رفض 3 طعون تقدم بها مرشح للنواب ضد شقيقه لاستبعاده
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:15 م
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى 3 طعون من سيد طه حنفي على قرار استبعاده بسبب شقيقه الذي أقام دعاوى قضائية لاستبعاده من السباق الانتخابي، ورد عليه شقيقه الآخر بنفس الدعاوى، لتفصل المحكمة بينهما، فيما أجلت المحكمة دعوى أخرى خاصة به أيضًا وسيصدر بها حكم قضائي نهائي بعد قليل.
يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.
واتهم كل منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.
يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.
واتهم كل منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.