رفض 3 طعون تقدم بها مرشح للنواب ضد شقيقه لاستبعاده

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى 3 طعون من سيد طه حنفي على قرار استبعاده بسبب شقيقه الذي أقام دعاوى قضائية لاستبعاده من السباق الانتخابي، ورد عليه شقيقه الآخر بنفس الدعاوى، لتفصل المحكمة بينهما، فيما أجلت المحكمة دعوى أخرى خاصة به أيضًا وسيصدر بها حكم قضائي نهائي بعد قليل.يذكر أن الشقيقين طعنا أمام محكمة القضاء الإداري ضد بعضهما البعض بحوالي 10 دعاوى قضائية كل واحد منهما أقام 5 طعون لاستبعاد شقيقة الآخر من السباق الانتخابي.واتهم كل منهما الآخر في الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بسوء السمعة وصدور أحكام قضائية ضدهما في أحكام جنائية.