تنفيذ العملية «صقر» لمواجهة الأزمات في الأقصر

شهد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي والعسكري عميد أركان حرب عمرو محمد أبوزيد، اليوم الأحد، اصطفاف المركبات والمعدات الهندسية بالمحافظة، ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة «صقر 62»، الذي ينفذ في خلال المدة من 3 حتى 5 أكتوبر 2020، والذي يهدف إلى تنمية مهارة الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمات والكوارث.وتابع محافظ الأقصر ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي، عملية الاصطفاف التي تمت بمدينة الطود، ومدى قدرة المركبات والمعدات المشاركة على التحرك الفوري لمواجهة أية أزمات أو كوارث محتملة، حيث اصطفت نحو 88 معدة ومركبة وسيارة بمختلف الأنواع والأحجام من معدات الحملات الميكانيكية بالمدن والأحياء التابعة لمحافظة الأقصر، بالإضافة إلى 18 معدة ومركبة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، و13 عربة إسعاف بينها عربة إسعاف ذاتية التعقيم مجهزة لنقل حالات الإصابة بفيروس "كورونا".كما تفقد محافظ الأقصر، ورئيس أركان قوات الدفاع الشعبي، موقع معسكر مخيمات الإيواء العاجل الذي تمت إقامته بمدينة الطود، والذي يضم 100 خيمة، منها 76 خيمة إيواء تستوعب تسكين عدد 240 فردا، كما يضم المعسكر خيم رعاية صحية وأولية وصيدلية وخيمة المستشفى الميداني ومستشفى العزل، ومنطقة إدارية وأمن، وساحة انتظار وملعبا ومخبزا متنقلا ومطبخا ومطاعم، وخيم فصول تعليمية، ودورات مياه ميدانية، ونقاط مياه شرب، و8 مخازن، وسيارتي إسعاف ومطافئ، وكل وسائل الإعاشة والترفيه والتأهيل النفسي.شارك في حضور تنفيذ الاصطفاف وتفقد معسكر الإيواء كل من نائب المحافظ محمد عبدالقادر خيري، والسكرتير العام بالمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد بالمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ العميد عمرو حسن، ورئيس مدينة الطود الدكتور محمد رزق، وعدد من عناصر القوات المسلحة وعناصر قوات الدفاع الشعبى والعسكري، وقيادات مديرية أمن الأقصر، وعدد من رؤساء المدن والمراكز، وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.