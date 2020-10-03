موعد ظهور نتائج مدارس المتفوقين STEM 2020

ضوابط قبول الطلاب في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول في مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020، خلال الأيام المقبلة، عبر رابط رسمي ستعلن عنه وزارة التربية والتعليم.‎وكان تم فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 20202021 بداية من يوم السبت 22 أغسطس الماضي، حتى يوم الإثنين 31 أغسطس، في محافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر - المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – مدينة السادات) وفقًا للضوابط الآتية:وانطلقت امتحانات القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، يوم 13 سبتمبر الماضي وحتى 16 من نفس الشهر، موضحة أنه يعقد إلكترونيا وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكترونى للوزارة، ويعقد الامتحان مرة واحدة ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات الالتحاق بمدارس المتفوقين مهما كان مجموع درجاته فى المرحلة الإعدادية وبغض النظر عن العذر الذى دفعه إلى التغيب عن أداء الامتحان.وشددت الوزارة على أنه يتم قبول الطلاب بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا طبقا لرغبات الطلاب، وبعد انتهاء الاختبارات الإلكترونية يتم ترتيب الطلاب والمفاضلة بينهم لبدء إجراءات القبول بالمدارس.وأشارت إلى أن قواعد المفاضلة عبارة عن: اجتياز الطالب لمعيار النجاح فى كل مكونات الاختبار الإلكترونى على حدى وفقال لمعيار النجاح الذى يحدده المركز القومى للامتحانات، والمجموع الاعتبار لمكونات الاختبار الإلكترونى وفقا معايير يضعها المركز القومى للامتحانات.