كشف ملابسات التعدى على «مسنة» فى الشرقية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن مقطع فيديو متضمنًا قيام بعض الأشخاص بالتعدي على سيدة مسنة بناحية المناجاة الكبرى بدائرة مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية.بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى حدوث مشاجرة بين طرف أول (ربة منزل)، طرف ثانٍ (مزارع – طالب)، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية، بسبب خلافات بينهم حول الحد الفاصل بين أرضهما الزراعية، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهما تبادلا الاتهامات بينهما لذات السبب.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.