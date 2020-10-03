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السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الوضع خطير».. تقرير مقلق بشأن حالة «ترامب» الصحية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:03 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب يعاني من مشاكل تنفسية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الشبكة في تقرير نشرته، اليوم السبت، عن مستشار ترامب قوله إن هناك مؤشرات مثيرة للقلق عن صحة الرئيس، قائلا: "الوضع خطير".

وأوضح المستشار، حسب التقرير، أن ترامب يعاني من حالة التعب والنهك القصوى المستمرة، بالإضافة إلى بعض المشاكل التنفسية.

ونقلت الشبكة عن مصدر آخر مطلع على الوضع تأكيده أن المسؤولين في البيت الأبيض يشعرون بالقلق البالغ إزاء صحة "ترامب".

وقال مسؤول بارز في إدارة "ترامب" للشبكة إن الرئيس على ما يرام الآن لكننا نخشى من أن الأمور قد تتغير على وجه السرعة".

من جانبه، ذكر مصدر ثالث لـ"سي إن إن" أن حالة "ترامب" أخطر مما لدى قرينته ميلانيا التي أصيبت بالوباء أيضا، لكنه لم يسلم حتى الآن السلطة إلى نائبه مايك بينس.

وسبق أن أعلن البيت الأبيض أن "ترامب" يعاني من أعراض إصابة خفيفة بكورونا وسينتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

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