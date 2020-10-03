معارك عنيفة في «كاراباخ» بعد هجوم جديد لأذربيجان

أعلنت شوشان ستيبانيان، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، أن القوات الانفصالية التي تدعمها أرمينيا صدت هجومًا كبيرًا شنته القوات الأذربيجانية، كما أطلقت هجوما معاكسًا.وفي تدوينة لها على موقع "فيسبوك"، كتبت ستيبانيان: "معارك عنيفة مستمرة على أصعدة أخرى"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".وكان مسئولون أرمينيون قد أفادوا بأن قوات أذربيجان وأرمينيا قد دخلتا في "معارك عنيفة" بمنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، بعد أن شن الجيش الأذربيجاني هجوما جديدا واسع النطاق.ويزداد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا في أعنف اشتباكات منذ تسعينيات القرن الماضي، وتأكد مقتل نحو 200 شخص منذ الأحد الماضي، بينهم أكثر من 30 مدنيا، وسط مخاوف من تحول المعارك إلى حرب مفتوحة على عدة جبهات، من شأنها أن تجر قوى إقليمية كتركيا وروسيا إليها.وفي إطار التهدئة، كان كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعوا أرمينيا وأذربيجان، يوم الخميس الماضي، للعودة إلى المفاوضات الرامية لحل النزاع التاريخي.