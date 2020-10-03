رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أكتوبر 2020 الموافق 16 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارك عنيفة في «كاراباخ» بعد هجوم جديد لأذربيجان

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:36 م
كاراباخ
كاراباخ
أبوزيد على
طباعة
أعلنت شوشان ستيبانيان، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم السبت، أن القوات الانفصالية التي تدعمها أرمينيا صدت هجومًا كبيرًا شنته القوات الأذربيجانية، كما أطلقت هجوما معاكسًا.

وفي تدوينة لها على موقع "فيسبوك"، كتبت ستيبانيان: "معارك عنيفة مستمرة على أصعدة أخرى"، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".

وكان مسئولون أرمينيون قد أفادوا بأن قوات أذربيجان وأرمينيا قد دخلتا في "معارك عنيفة" بمنطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها، بعد أن شن الجيش الأذربيجاني هجوما جديدا واسع النطاق.

ويزداد التوتر بين أذربيجان وأرمينيا في أعنف اشتباكات منذ تسعينيات القرن الماضي، وتأكد مقتل نحو 200 شخص منذ الأحد الماضي، بينهم أكثر من 30 مدنيا، وسط مخاوف من تحول المعارك إلى حرب مفتوحة على عدة جبهات، من شأنها أن تجر قوى إقليمية كتركيا وروسيا إليها.

وفي إطار التهدئة، كان كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن والأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، قد دعوا أرمينيا وأذربيجان، يوم الخميس الماضي، للعودة إلى المفاوضات الرامية لحل النزاع التاريخي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الرئيس الأمريكى يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

الأمم المتحدة: مصر من أفضل دول الشرق الأوسط في التعامل مع كورونا

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

كل ما تريد معرفته عن «التهاب البروستاتا المزمن»

الصور

image description

بيتسو موسيمانى يتسلم فانلة الأهلى

image description

الأهلى يقدم موسيمانى رسميًا

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

حمادة هلال يحيّ حفلًا لملكات جمال الأطفال بمشاركة القومى للثقافة

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: مصر من أفضل دول الشرق الأوسط في التعامل مع كورونا

«القاهرة»: إعفاء كبار السن من ثمن تذاكر النقل العام

أخر موعد دفع فاتورة التليفون الارضي شهر اكتوبر 2020 ورابط الاستعلام قبل الغرامة

بداخلها مومياوات.. اكتشاف 59 تابوتًا أثريًا فى سقارة (صور)

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

أوعية إلكترونية لعلاج الجروح والأعضاء التالفة

اضبط تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة الدروس المقررة

تردد القنوات التعليمية الابتدائية والإعدادية 2020 على النايل سات

موقع وزارة الكهرباء.. رابط التقديم على العداد الكودي

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

غدًا.. ماجستير يناقش شعر عبدالله الأنور بجامعة الأزهر فى سوهاج

«رجال خلف المقاتلين» بمركز الثقافة السينمائية..الأربعاء

معرض الإسكندرية للكتاب: مبيعات أعلى وإقبال جماهيرى

تحديد موعد معرض العراق الدولي للكتاب