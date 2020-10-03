كلية اللاهوت الإنجيلية: نصلي لشفاء القس أندريه زكي من كورونا

أعلنت كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة، أنها تشارك رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر بكافة أبنائها، في الوطن والمهجر، الصلاة لأجل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، إثر إصابته بفيروس كورونا.وكانت قد أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، إصابة الدكتور أندريه زكى؛ رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر؛ بفيروس كورونا.وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر في بيان اليوم السبت: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد؛ حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي.. نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".