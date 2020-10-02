إصابة أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بكورونا

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر إصابة الدكتور أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بفيروس كورونا.وقالت الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان: "نصلي من أجل شفاء الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، من فيروس كورونا المستجد؛ حيث أثبتت التحاليل الطبية اليوم إيجابية الإصابة بالفيروس، وهو الآن قيد العزل المنزلي.. نطلب من الله الشفاء والسلامة له ولأسرته ولكل مصابي فيروس كورونا بمصر، والعالم أجمع".