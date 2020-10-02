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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدعو أطراف النزاع في «كاراباخ» لحماية المدنيين

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 07:10 م
النزاع في كاراباخ
النزاع في كاراباخ
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طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في ناجورنو كاراباخ بحماية المدنيين والبنية التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.

وأشارت اللجنة، فى بيان لها، فى جنيف اليوم الجمعة، إلى أن المدنيين يتحملون العبء الأكبر بسبب تصاعد العنف فى المنطقة، حيث وردت أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بمن فيهم أطفال على جانبي خط التماس وفي أرمينيا.

وأضافت اللجنة أنها قدمت ومنذ بدء التصعيد إمدادات طبية طارئة إلى المستشفيات وأكياسا للجثث إلى مكتب الطب الشرعي في ناجورنو كاراباخ، فى الوقت الذى تحاول حاليا تقييم الاحتياجات المتعلقة بالصحة والاحتياجات الإنسانية الأخرى بما في ذلك حالة أولئك الذين تركوا منازلهم.. وأكد برتراند لامون، رئيس بعثة اللجنة الدولية فى ناجورنو كاراباخ، أن قدرتها على التحرك فى الميدان محدودة بسبب شدة القتال وتقلب الوضع.

وأوضحت اللجنة أنها تلقت تقارير عن أشخاص يحاولون نقل أنفسهم وعائلاتهم إلى بر الأمان.

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من أن الاضطرابات الحالية والنزوح قد يؤديان إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب لجوء الأشخاص إلى الملاجئ لساعات أو إيوائهم فى مبان عامة أو أماكن بها مرافق صرف صحي غير كافية.

ولفتت إلى أنها تعمل للكشف عن مصير الأشخاص المفقودين ومساعدة عائلاتهم وزيارة المحتجزين، وتعمل كوسيط محايد لتسهيل نقل الأشخاص المفرج عنهم وإعادتهم إلى الوطن أو إعادة جثث الجنود المتوفين.

كما أشارت إلى أنها تتعاون بشكل وثيق مع الصليب الأحمر الأرمني والهلال الأحمر الأذربيجاني وتنسيق الأنشطة التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص المتضررين من نزاع ناجورنو كاراباخ فى جميع أنحاء المنطقة.

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