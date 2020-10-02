مجموعة دار أزياء «جورج أرماني» لربيع وصيف عام 2021

اعتمدها لتغيير أسلوب الملابس عند الأشخاص.



وردد الممثل الإيطالي هذه الجملة، التي كان لها بصمة خاصة في العمل: "يعتقد البعض أن الموضة عبثية، ولكن الموضة هي انعكاس لعصرنا مع أفكار خالدة معروضة.. ولكن دون جمهور".



اختار جورجيو أرماني تخصيص محطات كثيرة للبدلات العملية الرسمية على منصة العرض، إلا أن جميعها رائعة ومناسبة لمختلف الإطلالات، وذلك يعود لمدى روعة قصتها في مختلف التفاصيل، بالإضافة لذلك طبع في مختلف القطع الكثير من العفوية ولكن بطريقة أنثوية مميزة، عبر التصميمات والألوان الموحدة، والتي عكسها في أزياء الموسم الربيعي والصيفي.



وعكس جورجيو أرماني حيوية هذه المواسم من خلال بعض النقوشات، إذ نلاحظ وجود بتلات الأزهار الصغيرة، وأخرى تخترقها الورود الناعمة بشكل كامل، وقدم أرماني بدلة ناعمة بألوانها والتصميم خاصة من ناحية القميص، يمكن اعتمادها للمناسبات الاجتماعية والعملية.



وأراد جورجيو أرماني منح الإطلالة كثيرا من الراحة، فاختار الأزياء الفضفاضة لربيع وصيف 2021، والمميز بها أنه يمكن اختيارها في مختلف الأوقات وحتى للفترات المسائية ولإطلالة أنثوية رائعة في الموسم الربيعي والصيفي المقبل، قدم القطع التي يمتزج فيها الأسود والأبيض معًا بشكل رائع.

عرضت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "جورجيو أرماني" مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2021 خلال فعاليات أسبوع الموضة بميلانو.تضم العروض تشكيلة تم العمل عليها بجهد طيلة فترة العزل المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم.بدأ العرض بفيلم مصور، بصوت الممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، وتم إطلاع المشاهدين عن مساهمة جورجيو أرماني في جعل ميلانو أهم عاصمة للموضة، بالإضافة للطرق التي