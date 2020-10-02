رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة دار أزياء «جورج أرماني» لربيع وصيف عام 2021

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 09:39 م
أزياء جورج أرماني
أزياء جورج أرماني
سلمى بدر
طباعة
عرضت دار الأزياء والعلامة التجارية العالمية "جورجيو أرماني" مجموعتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2021 خلال فعاليات أسبوع الموضة بميلانو.

تضم العروض تشكيلة تم العمل عليها بجهد طيلة فترة العزل المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم.

بدأ العرض بفيلم مصور، بصوت الممثل الإيطالي بييرفرانشيسكو فافينو، وتم إطلاع المشاهدين عن مساهمة جورجيو أرماني في جعل ميلانو أهم عاصمة للموضة، بالإضافة للطرق التي
اعتمدها لتغيير أسلوب الملابس عند الأشخاص.

وردد الممثل الإيطالي هذه الجملة، التي كان لها بصمة خاصة في العمل: "يعتقد البعض أن الموضة عبثية، ولكن الموضة هي انعكاس لعصرنا مع أفكار خالدة معروضة.. ولكن دون جمهور".

اختار جورجيو أرماني تخصيص محطات كثيرة للبدلات العملية الرسمية على منصة العرض، إلا أن جميعها رائعة ومناسبة لمختلف الإطلالات، وذلك يعود لمدى روعة قصتها في مختلف التفاصيل، بالإضافة لذلك طبع في مختلف القطع الكثير من العفوية ولكن بطريقة أنثوية مميزة، عبر التصميمات والألوان الموحدة، والتي عكسها في أزياء الموسم الربيعي والصيفي.

وعكس جورجيو أرماني حيوية هذه المواسم من خلال بعض النقوشات، إذ نلاحظ وجود بتلات الأزهار الصغيرة، وأخرى تخترقها الورود الناعمة بشكل كامل، وقدم أرماني بدلة ناعمة بألوانها والتصميم خاصة من ناحية القميص، يمكن اعتمادها للمناسبات الاجتماعية والعملية.

وأراد جورجيو أرماني منح الإطلالة كثيرا من الراحة، فاختار الأزياء الفضفاضة لربيع وصيف 2021، والمميز بها أنه يمكن اختيارها في مختلف الأوقات وحتى للفترات المسائية ولإطلالة أنثوية رائعة في الموسم الربيعي والصيفي المقبل، قدم القطع التي يمتزج فيها الأسود والأبيض معًا بشكل رائع.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نتيجة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا 2020.. موعد نتيجة اختبارات مدارس المتفوقين

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

بشائر الموازنة.. الحكومة تنحاز للمواطنين بـ10 قرارات

الصور

image description

بالأغاني البدوية.. قبائل حلايب وشلاتين يحتفلون بنصر أكتوبر

image description

بالأغاني والدراجات.. الشباب يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر في ميدان التحرير

image description

على أنغام «تسلم الأيادي».. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في ميدان طلعت حرب

image description

بالموتسيكلات.. مواطنون يحتفلون بنصر أكتوبر في قصر النيل

image description

أطفال مصر يشاركون في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر بالمنصة

الأكثر قراءة

خطوات صرف منحة وزارة القوى العاملة لصالح العمالة الغير منتظمة وآلية الصرف

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

محمد الباز: تحقيقات حادث الأقصر جارية والرئيس لن يقبل بإهانة أي مواطن

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2020 دور ثاني وكيفية الحصول عليها

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

منذر رياحنة: أحلم بتجسيد عمر المختار وجيفارا وفيلمى الجديد «حصار جهنم» يشبه «Avatar»

منوعات

كوكب الأرض يدخل مدار «هالى» ويتيح عرض تتساقط فيه النجوم

علماء يحددون الأشخاص الناقلين الرئيسيين لوباء كورونا

فيضان شرق الكونغو يودي بحياة 15 شخصًا

«آليكس» تضرب فرنسا وتتسبب 80 ألف شخص بلا كهرباء

أيام زمان

«هاجمونى عندما قدمت محمود حميدة لأول مرة»..اعترافات محمد خان

«شمس البارودي كانت تنوي نشر كتب دينية».. اعترافات حسن يوسف

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مقالات الرأي
ماجد حبته
كورونا فى البيت الأبيض
د.كريمة الحفناوى
ناصر والتنمية المستقلة
بسنت حسن
إنما الأصوليون إخوة
د. محمد أحمد داود
الشيخ أحمد الدردير.. سليم الباطن مهذب النفس
المزيد

الثقافة

«قطر الندى» تصدر عددًا خاصًا عن بطولات الجيش المصري عبر العصور

«الشروق» تصدر الطبعة الـ8 من «أنبياء الله» لـ أحمد بهجت

فتح باب الالتحاق بمدرسة الجزويت للسينما التسجيلية بالصعيد

عواض: معارض كتاب القرية تجوب محافظات إقليم جنوب الصعيد الثقافي