الكاثوليكية تحتفل بتذكار ميلاد مطران أسيوط

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بتذكار ميلاد صاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.وتقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر، برسالة التهنئة لنيافته، متمنيًا له دوام الصحة ووافر النعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.وتحرص الكنيسة الكاثوليكية بمصر على مشاركة جميع الإكليروس من أساقفة وأباء كهنة في جميع المناسبات الخاصة بهم.