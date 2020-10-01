رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المفوضية الأوروبية تعلن اتخاذ إجراء قانونى ضد بريطانيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:12 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ
طباعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اعتزامها اتخاذ إجراء قانوني ضد المملكة المتحدة بشأن محاولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خرق أجزاء من اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتقول بروكسل إن رئيس الوزراء خالف وعد "حسن النية" الذي وقع عليه الجانبان في اتفاق الانسحاب الذي أبرم وأقره البرلمان العام الماضي، ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، مشيرة إلى أن الخطوة تعد تصعيدًا كبيرًا في التوترات مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى الاتفاق التجاري بين الجانبين.

وكان البرلمان البريطاني أيد هذا الأسبوع خطط الحكومة فيما يخص مشروع قانون التجارة الداخلية الذي يخرق بعض ما تم التوافق بشأنه مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة، وسيطرح القانون أمام مجلس اللوردات للمناقشة والتصويت.

وغادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 31 من يناير الماضي، إلا أنها تظل في فترة انتقالية ما يعني التزامها بالكثير من القواعد ذاتها حتى نهاية العام الجاري.

وتجري المحادثات حاليًا بشأن العلاقة المستقبلية، ولكن إذا لم يتم التوصل الانفراجة بحلول منتصف أكتوبر الجاري، فإن احتمال الخروج دون اتفاق قد يظهر في الأفق مجددًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسعيرة الأعضاء البشرية.. الكلى 25 ألفًا للمتبرع و150 ألفًا للسمسار

شذوذ ورشاوى وشراء شهادات.. فضائح العائلة المالكة في قطر

السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

الصور

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحي ببني غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية الدولي

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

الشهاوي يتصدر غلاف مجلة «البيت» الشعرية بالمغرب

بدء تلقي المشاركات في جائزة يحيى حقي.. اليوم