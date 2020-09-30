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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرحلة إلى القمة.. كيف تطورت منظومة التعليم خلال 6 سنوات؟

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:25 م
طارق شوقي
طارق شوقي
أميرة ممدوح
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أحرزت مصر تقدّمًا فى إدارة ملف تطوير منظومة التعليم ورفع كفاءتها على مدار السنوات الستة الماضية ما انعكس على تحسن معظم مؤشرات القطاع، سواء على صعيد أعداد المدارس والفصول وخفض الأمية وحجم الإنفاق على التعليم.

وبحسب البيانات الحكومية، فإن السنوات القليلة الماضية شهدت تسارعًا في وتيرة إنشاء المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، حيث ارتفعت أعداد المدارس إلى 55.2 ألف مدرسة خلال عام 2019 مقابل 42.8 ألف مدرسة خلال العام 2014، كما ارتفعت أعداد الفصول من 410.7 ألف فصل مقابل 500.168 ألف فصل خلال فترة المقارنة ذاتها.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن أعداد الأطفال الذين شملتهم تغطية العملية التعليمية إلى 22.168 مليون طالب خلال مراحل التعليم قبل الجامعى خلال 2019 مقابل 16.817 مليون طالب خلال 2014.

كما انعكس الاهتمام الحكومى بمنظومة التعليم على معدل الإنفاق العام على التعليم ليبلغ 115.667 مليار جنيه خلال 2019، مقابل 80.859 مليار جنيه خلال عام 2014.

كذلك نجحت الإجراءات الحكومية فى خفض معدل الأمية بين المصريين إلى حدود 24.6% خلال 2019 مقابل 25.8% عام 2017.

فى المقابل، لا زالت معدلات التسرب من التعليم بمراحله المختلفة تواصل الارتفاع لتتخطّى حاجز المليون متسرب خلال 2019، مقابل أقل من نصف مليون متسرب خلال العام 2014.

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