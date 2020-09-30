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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة «سيدة المحكمة» لجلسة 21 أكتوبر

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:14 م
سيدة المحكمة
سيدة المحكمة
حسام التمساح
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قررت محكمة جنح النزهة، المنعقدة بمصر الجديدة، تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة" المتهمة بالتعدي علي ضابط شرطة بمحكمة مصر الجديدة لجلسة 21 أكتوبر.

كان النائب العام قد قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمُحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على «قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة» بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم، ما يشكّل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها.

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