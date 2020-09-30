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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:41 م
أكبر سفينة حاويات
أكبر سفينة حاويات في العالم تعبر قناة السويس
مصطفى دياب
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شهدت قناة السويس، اليوم الأربعاء، العبور الأول لسفينة الحاويات العملاقة "HMM LE HAVRE"، ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، خلال رحلتها قادمة من الصين ومتجهة إلى هولندا، فيما عبرت ضمن قافلة الشمال أكبر سفينة حاويات في العالم "HMM ALGECIRAS"، في رحلتها القادمة من إنجلترا والمتجهة للإمارات.

وتتبع السفينتين الخط الملاحي "HMM" وتعد السفينة HMM LE HAVRE السفينة الشقيقة لأكبر سفينة حاويات في العالم "HMM ALGECIRAS" والتي تماثلها من حيث الطول والعرض وعدد الحاويات والحمولة الكلية، حيث يبلغ طول السفينة 400 متر وعرضها 61 مترا، وتقدر حمولتها الكلية بـ228 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 23964 حاوية مكافئة.

وتعد السفينة العملاقة "HMM LE HAVRE" التي عبرت قناة السويس بنجاح، هي السفينة الحادية عشرة التي تعبر القناة ضمن سلسلة من السفن العملاقة تضم 12 سفينة تم بناؤها في ترسانتي دايو لبناء السفن وسامسونج للصناعات الثقيلة.

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