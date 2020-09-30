النمسا: أمير الكويت الراحل عمل على تعزيز السلام والاستقرار

أعربت النمسا عن خالص عزائها إلى شعب الكويت فى وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الراحل.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الأربعاء، إن الأمير الراحل رجل دولة عظيم وصاحب رؤية وعمل بلا كلل على تعزيز السلام والاستقرار.وحرصت العديد من الهيئات الدولية والحكومية فى النمسا على تقديم العزاء إلى دولة الكويت ممثلة فى سفارتها فى فيينا، كما قدم قيادات فى الجاليات المصرية والعربية فى النمسا واجب العزاء إلى الشعب الكويتي الشقيق فى هذا المصاب الجلل.