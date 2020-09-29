اعتقال 9 عناصر من داعش فى السليمانية العراقية

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اعتقال تسعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في السليمانية.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- إن "جهاز مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع فوج مكافحة الإرهاب بالسليمانية، ألقي القبض على 9 عناصر من عصابات داعـش الإرهابية ينتمون إلى ما يُسمى ولاية العراق قاطع الجنوب".وأضاف أن المعتقلين صدرت بحقهم مذكرات إلقاء قبض وفق أحكام المادة القانونية (٤) إرهاب، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا.