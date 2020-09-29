كندا تطالب بتشكيل حكومة لبنانية تلبي مطالب الشعب

أعربت الحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ وخيبة أملها إزاء استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب.وقال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، في بيان: "ندعو القادة السياسيين إلى العمل معا وتشكيل حكومة تستجيب بشكل كامل للمطالب العاجلة والمشروعة لشعبها، لا يستحق الشعب اللبناني أقل من ذلك".وأضاف "شامبين": "تظل كندا على استعداد لتقديم المزيد من الدعم لقادة لبنان، من خلال الإصلاحات العاجلة والأساسية والجادة اللازمة لوضع البلاد على طريق الانتعاش وإعادة الإعمار".