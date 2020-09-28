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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل جديدة براتب 1800 جنيه

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:56 ص
فرص عمل
فرص عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات المنسوجات والصباغة بالشرقية، وذلك براتب 1800 جنيه، على ألا يقل عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 18 سنة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 فني طباعة، 5 فني تجهيز، و5 فني صباغة، على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، ويحدد الراتب حسب الخبرة.

وتحتاج الشركة أيضًا إلى 10 عامل إنتاج، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1800 جنيه.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوفير مواصلات القاهرة - الشرقية (منيا القمح - الزقازيق)، وحافز شهري، ووقت إضافي حسب حاجة العمل.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01099931725، أو 054410178، والتواصل مع المدير المسئول محمد خيرت، أو التوجه لمقر الشركة في العاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثالثة، الشرقية.

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