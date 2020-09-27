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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بومبيو يناقش مع أمين عام الناتو التوترات في شرق المتوسط

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 10:59 م
بومبيو
بومبيو
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أجرى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يصل إلى اليونان في زيارة رسمية صباح غد الاثنين، محادثة حول التوترات في شرق البحر المتوسط مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

ونشر بومبيو تغريدة أثناء توجهه إلى اليونان، قال فيها: "سعدت بالحديث اليوم إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لمناقشة خفض التصعيد في شرق البحر المتوسط والتأكيد على أهمية وحدة حلف الناتو".

ومن المقرر أن يصل بومبيو إلى تيسالونيك، ثاني أكبر مدن اليونان، بعد منتصف ليل الأحد في المحطة الأولى من رحلة تستغرق خمسة أيام إلى أوروبا، تشمل زيارات إلى إيطاليا والفاتيكان وكرواتيا.

وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها وزير خارجية الولايات المتحدة إلى تيسالونيك.

وأشار بيان مسبق لوزارة الخارجية إلى أن بومبيو سيلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية نيكوس ديندياس لتجديد الالتزام المشترك بتعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط والاحتفاء بأكثر حقب العلاقات الأميركية اليونانية قوة منذ عقود.

ويلتقي بومبيو الاثنين نظيره اليوناني لتوقيع اتفاقية ثنائية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استضافة قادة أعمال في قطاع الطاقة لإجراء مناقشة لتسليط الضوء على تنويع الطاقة ومشاريع البنية التحتية في اليونان. وسينضم أيضا إلى أعضاء الجالية اليهودية في المدينة في يوم الغفران.

وسيغادر بومبيو في وقت لاحق الاثنين لزيارة قاعدة الناتو البحرية في خليج سودا. وسيقوم بجولة في المنشأة يوم الثلاثاء ويتناول الغداء مع ميتسوتاكيس في مقر إقامة الأخير، حيث سيصدر الاثنان بيانا مشتركا.

ومن المقرر أن يغادر وزير الخارجية الأمريكية اليونان صباح الأربعاء متوجها إلى روما.

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