رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النائب العام السوداني يؤكد أهمية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:21 م
النائب العام السوداني
النائب العام السوداني تاج السر الحبر
أ ش أ
طباعة
أكد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، ضرورة إصلاح القوانين، مشددًا على أهمية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وإصدار قانونها.

وقال الحبر، فى كلمة اليوم الأحد خلال مشاركته في جلسة عن السياسات المالية أثناء فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول بالسودان، إن الوضع الاقتصادي يُعالج بوضع القوانين للحد من جشع التجار، والحد من التهريب.

وشدد على ضرورة ضبط السلع المدعومة، مشيدًا بالجهود التي بذلت في هذا الصدد بالتعاون مع الجهات الشرطية، وإن اعتبرها "غير كافية".

وطالب الحبر بنك السودان المركزي بضبط التحويلات البنكية والكتلة النقدية خارج النظام المصرفي.

من جهتها، شددت وكيل وزارة المالية السودانية آمنة أبكر، على ضرورة سن عقوبات رادعة على الجهات التى لا تلتزم بالخضوع للمراجعة بواسطة ديوان المراجع القومي.

وأكدت "أبكر" أهمية اتباع سياسات مالية تعمل على تعظيم الفائدة الاجتماعية بالانحياز لفئات المجتمع المختلفة من خلال توفير مشروعات مُدرة للدخل للأسر الفقيرة، وتوفير مناخ استثماري جاذب لأصحاب العمل للمشاركة في تمويل المشروعات الإنتاجية وإحداث التنمية.

ودعت إلى ضبط الإنفاق العام، والعمل على تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وتوجيهها حسب الأولويات، وتحقيق الاستدامة المالية بالمحافظة على العجز الكلى للموازنة في حدود السلامة المالية وفق المعايير الدولية، بجانب العمل على خفض التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار من خلال توفير السلع الضرورية بأقل تكلفة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

الصور

image description

انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بحضور رئيس جامعة أسيوط

image description

تطهير ترعة نجع حمادي ورفع نواتج المخلفات بأسيوط

image description

استلام مدرسة إعدادية وجناح توسع تعليم أساسي بمركزين في أسيوط

image description

تنفيذ معسكر إيواء للتعامل مع الكوارث بدمياط

image description

أول عارضة أزياء من قصار القامة: «العالمية هي حلمي» (صور)

الأكثر قراءة

حلقة جديدة من مسلسل «فضائح الإخوان».. فرح بالعياط ينقلب لمظاهرة مزعومة (فيديو)

وزير البترول: مصر ستكتفى من البنزين والسولار فى 2023

موقع التأمينات والمعاشات.. استعلم عن الخمس علاوات بالرقم القومى

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم المكي

إنفوجراف

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

أيام زمان

«3 أحصنة من عبدالعزيز وفاروق طمع في عربيتي».. حكايات إيهاب نافع مع الملوك

«المساجين يطلبونها».. حكاية شهرة «الزعيم» وإسماعيل ياسين في إيطاليا

«فشلت مع عمر الشريف».. السندريلا تحكي عن فشلها في الوصول للعالمية

المنتصر بالله.. عيّنه مسئول لـ«التنكيت».. وطلب «زقة» لابنته في «فنون الزمالك»

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

«دموع وبكاء» في وداع المنتصر بالله (فيديو)

الفنانون يتلقون واجب العزاء في المنتصر بالله (فيديو)

خطوة بخطوة.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2020

خطوات تقديم شكوى ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء بشكل قانوني

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سر الموهبة
ماجد حبته
لبنان.. غاز وألغاز.. ولا حكومة!
ماجد حبته
انتخابات «القرن» الفلسطينية!
د.كريمة الحفناوى
نمو العلاقات الروسية الإفريقية
المزيد

الثقافة

بعد رحيل أبو البنات.. مسرحية العالمة باشا تتصدر محركات البحث

احتفالية لتأبين سمير الإسكندراني على مسرح «الجيزة»

بعد توقف 8 أشهر.. عبدالدايم تتابع استعدادات تشغيل قصر ثقافة الإسماعيلية

المترجمة زهرة حسن في ضيافة «الفن المعاصر».. غدًا