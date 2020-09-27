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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخطوط القطرية تعلن تسجيلها خسائر فادحة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:10 م
الخطوط القطرية
الخطوط القطرية
مروة عنبر
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أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيلها خسائر فادحة قاربت الملياري دولار، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وتجاوزت خسائر الخطوط الجوية القطرية، 7 مليارات ريال، أي ما يعادل 1.92 مليار دولار، وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 مارس، وفقا لرويترز.

كما كشفت الشركة عن تلقيها دعما من الحكومة القطرية بمبلغ وصل إلى 7.3 مليار ريال، وفقا لفضائية سكاي نيوز عربية.

يذكر أن الناقلة القطرية أعلنت في يونيو الماضي عزمها تسريح ما لا يقل عن 20% من موظفي الشركة، وإبقاء طائرات إيرباص إيه 380 دون تحليق حتى أواخر 2021.

وصرح أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية إنه ربما يتم تسريح ما يقل عن 20 % من موظفي المجموعة، وأن الشركة تجري محادثات مع إيرباص وبوينغ لإرجاء جميع عمليات تسليم الطائرات المعلقة.

يذكر أن الاقتصاد القطري تأثرا كثيرا من تداعيات الإغلاق العالمي بسبب فيروس كورونا، وقد تراكمت على الدوحة، 10 مليارات دولار من الديون في أبريل.

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