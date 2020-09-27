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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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تحذف

«الجزيرة» تحذف فيديو «نزلة السمان» وتتجاهل الفضيحة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:24 م
فيديو نزلة السمان
فيديو نزلة السمان
نوران إمام
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كانت الفضيحة الأخيرة لقناة "الجزيرة" المتمثلة في نشر فيديو فبركته الشركة المتحدة للخدمات الإعلانية المصرية لفضح القناة بمثابة صفعة قوية على وجهها بعد أن نشرته لتؤكد أنها بعيدة تمامًا عن قواعد المهنة التي يعد أولها - تأكد من حقيقة الخبر- فكشفت "الجزيرة" عن هشاشة مؤسستها وكذبها الإعلامي.

"الجزيرة" وشبكة "رصد" تحذفان الفيديو
جاء رد "الجزيرة" أضعف مما تتوقع فحذفت الفيديو كأن شيئًا لم يحدث مستهزئة بعقول المشاهدين غير مهتمة بتقديم اعتذار عن ما صدر منها بعد أن نشرت الفيديو المفبرك عن مظاهرات نزلة السمان فابتلعت الطعم الذي قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفعلت الصفحة الرسمية لموقع "رصد" الشيء ذاته.

"متابعي الجزيرة يرجعون بكلامهم"
سارت اللجان الإلكترونية لـ"الجزيرة" على نفس النهج وهو حذف التغريدات لتثبت أنها ليست الوحيدة التي لا تتأكد ليأتي العاملون بها بنفس الشيء فنشر معتز مطر الإعلامي الإخواني تغريدة عبر"تويتر" قائلًا أن المظاهرات تغزو الشوارع بنزلة السمان مطالبين برحيل السيسي، لتظهر الحقيقة الخفية وراء الطعم لسرعان ما يقوم هو الآخر بحذف الفيديو.

كما نشر سامي كمال الدين تغريدة عبر "تويتر" كتب فيها "متظاهرون بنزلة السمان يطالبون برحيل السيسي" تأتي الصفعة بعدها بدقائق وتنتشر حقيقة فبركة الفيديو.

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