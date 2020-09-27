كيفية عمل تقليل الاغتراب 2020





- الدخول الي موقع بوابة الحكومة المصرية وهو ونقدم لكم في الدستور كيفية عمل تقليل الاغتراب 2020، فعليك اتباع خطوات البحث فى جوجل على الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية،:-- الدخول الي موقع بوابة الحكومة المصرية وهو tansik.egypt.gov.eg



- ثم يقوم الطالب باختيار خدمات التنسيق الإلكترونى ثم خدمة تقليل الاغتراب.



- كتابة رقم الجلوس من قبل الطالب الحاصل على شهادة الثانوية العامة.



- كتابة كلمة السر.



- كتابة الرغبة.



- كتابة الرقم القومي.



- انقر على حفظ.



- وأخيرا طباعة المستند.



تقدم بوابة الحكومة المصرية خدمات عديدة على موقعها الإلكترونى العديد وهي خدمات:-

- تنسيق الثانوية العامة



- خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية



- خدمات تنسيق الشهادات الفنية



- خدمات تنسيق الشهادات المعادلة



- مدارس stem للعلوم والتكنولوجيا



- مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا



- خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى



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وفى حالة وجود لأى استفسار أو سؤال لكافة الطلاب التابعين للنظام التعليمى المذكور فى السابق عليهم الاتصال من أى مكان في العالم برقم تليفون 19468، والموجودين داخل مصر ستكون سعر المكالمة بالتكلفة العادية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنها خصصت رابط إلكترونى وهو بوابة الحكومة المصرية، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل تقليل الاغتراب والاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020، دون اللجوء لمكتب التنسيق.



وتعمل الدولة في التحديث الكلي للمؤسسات التعليمية من كل الجوانب المختلفة لعناصر العالم الخارجي وتتقدم عالميا في كل عملياتها المختلفة سواءا كانت عبر التعليم إلى الخدمات التي تقدمه عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو موقع وزارة التربية والتعليم لتقتص الوقت والتزحام بشكل عام وليس لوجود انتشار فيروس كورونا المستجدة المعروف إعلاميا "كوفيد19-". وفى حالة وجود لأى استفسار أو سؤال لكافة الطلاب التابعين للنظام التعليمى المذكور فى السابق عليهم الاتصال من أى مكان في العالم برقم تليفون 19468، والموجودين داخل مصر ستكون سعر المكالمة بالتكلفة العادية، وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أنها خصصت رابط إلكترونى وهو بوابة الحكومة المصرية، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل تقليل الاغتراب والاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2020، دون اللجوء لمكتب التنسيق.وتعمل الدولة في التحديث الكلي للمؤسسات التعليمية من كل الجوانب المختلفة لعناصر العالم الخارجي وتتقدم عالميا في كل عملياتها المختلفة سواءا كانت عبر التعليم إلى الخدمات التي تقدمه عبر موقع بوابة الحكومة المصرية أو موقع وزارة التربية والتعليم لتقتص الوقت والتزحام بشكل عام وليس لوجود انتشار فيروس كورونا المستجدة المعروف إعلاميا "كوفيد19-".

يتسأل الكثير من أولياء وطلاب وطالبات الثانوية العامة عن كيفية عمل تقليل الاغتراب 2020، ولكن بشرط أن يحصل الطالب على الحد الأدنى من الدرجات للكلية أو المعهد الذى يرغب فى التحويل إليها، حيث سيكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الحكومة المصرية.