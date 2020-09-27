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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

في عيد ميلاده الـ22.. خدمات لا تعرفها عن محرك البحث جوجل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
عيد ميلاد جوجل
عيد ميلاد جوجل
نعمات مدحت
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في عيد ميلاده الـ 22 قدم جوجل محرك البحث العالمي، خدمات كثيرة منذ تأسيسه، سهل عملية البحث في مختلف المجالات، ويعتبر محرك البحث العالمي الشهير"جوجل" ولد بمجرد فكرة طرحها طالب جامعي على زميله، في غرفة نوم بـ"ستانفورد" الأمريكية.

ويحتفل "جوجل" محرك البحث الشهير بعيد ميلاده الـ 22، اليوم الأحد، حيث قام  بتغيير خلفيته على خانة البحث، حيث وضع صورة على شكل لاب توب خلفه حرف الـ G  يجلس مرتديا قبعة.

في عيد ميلاده الـ22.. خدمات لا تعرفها عن محرك البحث جوجل، يرصدها "الدستور"

معلومات عن جوجل

-كشفت الاحصائيات أن هناك ما يزيد عن 40 ألف عملية بحث كل ثانية على محرك البحث العالمي جوجل، أو ما يقرب من 3 مليار ونص يوميا.

-البحث على جوجل وصل إلى أكثر من 150 لغة أي يستخدمه حوالي 190 بلدا حول العالم.

-البداية كانت عبارة عن فكرة عام 1995 بين الزميلين سيرجي برين الذي عرض على صديقه لاري بيدج الأمر .

-نفذت فكرة جوجل عام 1996، وكانت البداية الحقيقة لـ جوجل عام 1998.

-جوجل أطلق مؤخرًا خدمة جديدة تسمي "Insights" تقم بالكشف عن المعلومات التي تم البحث عنها على مدار عشرين عاما مضت.

-كشفت إحصائيات مؤخرًا أن جوجل يمتلك 90% من جملة السوق العالمية في محركات البحث.

-ولاية كالفورنيا هي مقر جوجل الآن بعد أن كان مقره في غرفة نوم في "ستانفورد"

خدمات يقدمها جوجل

خدمات وفرها وسهلها جوجل لمتابعية، عملية البحث الدقيق، إذا أراد المستخدم البحث الدقيق عن جملة ينبغي وضع علاماتي تنصيص بين الجملة المستهدفة من البحث.

-معرفة الوقت بسهولة جدا، إذا أراد المستخدم معرفة توقيت دولة فيضع في خانة البحث الدولة وكلمة time، سيظهر على الفور التوقيت الصحيح.

- ويقدم جوجل خدمة تحويل الأعداد، مثل الساعات والأميال وغيرها.

تابع أيضاً:



- تحويل العملات اي كتابة أسم البلد الأولي ثم العملة ثم البلد الثانية أي ما يساوي عملتها، ثم يوفر جوجل البحث عن ملفات معينة بكتابة نوع الملف وتوقيته ثم يظهره جوجل وكل ما يتعلق به.

-الحصول على المواقع المشابهة، فإذا أعجب المستخدم موقعا ويريد معرفة المواقع المشابهة له يكتب كلمة related ثم نقطا اقتباس ثم اسم الموقع.

- يوفر جوجل أيضا معرفة الطقس لأي مدينة في العالم ما على المستخدم سوى وضع كلمة الطقس ثم اسم المدينة بعده مباشرة.

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