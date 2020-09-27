رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس





في سياق متصل، تستعد الجامعات على مستوي جمهورية مصر العربية لاستقبال الطلاب بداية من ١٧ أكتوبر المقبل وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة مستعدة لمتابعة العام الدراسي الجديد، وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الجامعات والالتزام الكامل بلبس الكمامة واستخدام الكحول وأيضا عمل فرد حراري للطلاب كل يوم في الصباح قبل الدخول من باب الجامعات وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا، وأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يوجد لجنة مركزية تقوم بمتابعة العام الدراسي الجديد علي مستوى المحافظات والعمل على حل المشكلات اول باول.