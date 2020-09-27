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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بالاسم ورقم الجلوس

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 11:36 ص
تنسيق الثانوية
تنسيق الثانوية
ريم محمود
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ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة المتقدمين للتنسيق نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد الموافق ١٧ أكتوبر المقبل، حسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تبدأ المدارس الحكومية أيضا الدراسة في نفس الموعد حسبما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة سوف تكون عن طريق رابط رسمي يصدر عن مكتب التنسيق وتنشر الدستور هذا الرابط من هنا.

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان رسمي لها أن إعلان النتيجة الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالمعاهد والجامعات سوف يكون اليوم الأحد خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما بدأ مكتب التنسيق في تلقي الرغبات طلاب المرحلة الثانية والذي يشكلون التخلف عن التقديم في المرحلتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في الدور الثاني عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني في الفترة من 17 إلى 22 سبتمبر الجاري.

واستكمل البيان الرسمي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة قد انتهت من عمليات التصحيح والمراجعات وترشيح الطلاب على أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على موقع التنسيق الإلكتروني صباح اليوم الأحد، لافتًا إلى أن مكتب التنسيق أنهى أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة، حيث بلغ عدد طلاب الشعب العلمية 108274 طالبًا وطالبة، بينما بلغ طلاب الشعبة الأدبية 74190 طالب وطالبة، بإجمالي عدد الطلاب المتقدمين 182464 طالبا وطالبة.

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في سياق متصل، تستعد الجامعات على مستوي جمهورية مصر العربية لاستقبال الطلاب بداية من ١٧ أكتوبر المقبل وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة مستعدة لمتابعة العام الدراسي الجديد، وشدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الجامعات والالتزام الكامل بلبس الكمامة واستخدام الكحول وأيضا عمل فرد حراري للطلاب كل يوم في الصباح قبل الدخول من باب الجامعات وذلك نظرا لانتشار فيروس كورونا، وأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يوجد لجنة مركزية تقوم بمتابعة العام الدراسي الجديد علي مستوى المحافظات والعمل على حل المشكلات اول باول.

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