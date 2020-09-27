دعوة من الأمير هارى وزوجته للأمريكيين للتصويت ضد ترامب

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية رسالة مباشرة من الأمير هاري وزوجته الأميرة ميجان ماركل دوقا ساسيكس لمحوا فيها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعزز من خطاب الكراهية في العالم، ففي فيديو ظهرا فيه دعا الأمير هاري وميجان ماركل، الأمريكيين إلى التصويت في انتخابات نوفمبر المقبلة.وقالوا: "مع اقترابنا من شهر نوفمبر من الضروري أن نرفض خطاب الكراهية والمعلومات المضللة والسلبية عبر الإنترنت"، وتم تفسير هذا التصريح بأن ميجان ماركل وهاري يحثون الأمريكيين على التصويت ضد دونالد ترامب.وقالت ميجان ماركل التي كانت تجلس بجانب زوجها في الفيديو إن هذه الانتخابات كانت الأهم منذ سنوات: "يقال لنا نفس الشيء كل أربع سنوات، أن هذه أهم انتخابات في حياتنا ولكن عندما نصوت، توضع قيمنا موضع التنفيذ وتسمع أصواتنا".بعد ذلك خرج الرئيس دونالد ترامب في تصريح صحفي له، طرحت خلاله إحدى الصحفيات على الرئيس ترامب سؤالا جاء جوابه صادما للجميع، وكانت الصحفية قد سألته: "ما رد فعلك على أن الأمير هاري وميجان ماركل شجعا الأمريكيين للتصويت لجو بايدن؟".لم يثير هذا السؤال استفزاز الرئيس دونالد ترامب أبدًا، فجاوب وهو يهز رأسه: "لست معجبًا بها سأقول هذا وأنا أعرف أنها قد سمعت رأيي بها من قبل أتمنى الكثير من الحظ لهاري أعتقد أنه بحاجة إليه".ويذكر بأن ميجان ماركل كانت قد أعربت عن رأيها بالرئيس دونالد ترامب عام 2016 عندما كان يخوض الانتخابات الرئيسية للمرة الأولى ولم تكن ميجان من المشجعين والمعجبين به، وكانت هي لا تزال تعرف كنجمة مسلسل "سوتز Suits"، قبل أن تتزوج من الأمير هاري وتصبح دوقة ساسكس.وفي إحدى مقابلاتها عام 2016 ضمن برنامج" The Nightly show قالت: "بالطبع إن ترامب شخصية خلافية. فكر فقط بالناخبات هو شخص يكره النساء وهو يتكلم علنا عن هذا الأمر" في تلك الفترة كانت تشجع ميجان ماركل المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون حيث قالت: "نحن لا نصوت لهيلاري فقط لكونها امرأة، ولكن لأن ترامب جعل الأمر سهلا علينا، لأننا لا نريد ذاك الشكل من العالم".