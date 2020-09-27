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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 3500 جنيه.. 1500 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:36 ص
فرصة عمل
فرصة عمل
دعاء جابر
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أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر 1500 فرصة عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات الأمنية، وذلك براتب يتراوح ما بين 2500 و3500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 1400 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط أو إعدادية.

وتطلب الشركة أيضًا، 100 مشرف أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون لديه خبرة 3 سنوات في المجال، وألا يقل عمره عن 21 سنة، ولا يزيد عن 55 سنة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، إقامة، مواصلات، زيادة كل 6 أشهر.

وحددت الشركة مواقع العمل في، العاشر من رمضان، الصالحية، 6 أكتوبر، مدينتي، الشيخ زايد، برج العرب.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على رقم 01113714156، والتواصل مع المدير المسئول عبد الله محمد، أو التواصل على الواتساب على رقم 01060229639، أو التوجه لمقر الشركة في 11 شارع نوبار، بجوار مطعم شبراوي، محطة مترو سعد زغلول، القاهرة.

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