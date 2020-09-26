العثور على مخبأ للعبوات الناسفة بالموصل في العراق

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن العثور على مخبأ للعبوات الناسفة وقنابل الهاون في البعاج بالموصل.وأوضحت الاستخبارات- وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم السبت- أن مفارز قسم استخبارات قيادة عمليات غربي نينوى، تمكنت من العثور على مخبأ للعبوات الناسفة والقنابل في قرية الثورة بقضاء البعاج، في الموصل، وضبطت بداخله 18 قنبلة هاون عيار 120 ملم، و3 عبوات ناسفة، وتم تكليف مفارز هندسة القيادة برفع المواد وتدميرها موقعيا.وفي سياق متصل، أعلنت الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية القبض على أحد قادة (داعش) الإرهابية في ناحية التون كوبري بمحافظة كركوك، والذي تسلم عدة مناصب قيادية مختلفة، منها صفوف عصابات القاعدة ضمن ولاية صلاح الدين، واستمر بمزاولة الأعمال الإرهابية ضد القوات الأمنية العراقية والمواطنين، وبرز دوره في عصابات (داعش) الإرهابية.