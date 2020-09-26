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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد اختيار بطلته.. تعرف على القائمة المبدئية لفيلم «العميل صفر»

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:27 م
نيللي كريم
نيللي كريم
منار إبراهيم
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فاجأت الفنانة نيللي كريم جمهورها خلال الأيام الماضية بعدما تعاقدت رسميًا على القيام بدور البطولة النسائية أمام الفنان أكرم حسني في فيلم "العميل صفر"، وذلك بعد توقف تحضيرات العمل لفترة طويلة.

وعقد المخرج محمد سامي خلال الفترة الماضية العديد من جلسات العمل لترشيح باقي أبطال الفيلم وتحديد موعد تصويره بعد الاستقرار على البطلة مع أكرم حسني، وبالفعل تم التعاقد مع الفنان بيومي فؤاد بشكل رسمي بعد ترشيحه الفترة الماضية، كما تم التعاقد مع الفنانة لبلبة للمشاركة في بطولة العمل، أما الفنانة مي عمر فتم الاتفاق معها للظهور كضيفة شرف ضمن الأحداث.

ويستعد فريق عمل الفيلم لبدء التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة وتحديدًا بعد الانتهاء من إبرام التعاقدات مع باقي أبطال العمل، وانتهاء المخرج محمد سامي من معاينة أماكن التصوير ووضع اللمسات النهائية ليكونوا مستعدين لانطلاق التصوير خلال أيام، ولم يتحدد موسم بعينه ليكون موعد عرض الفيلم حتى الآن.

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