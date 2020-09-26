تركيا تنتقد واشنطن وتطالبها بالحيادية في صراع المتوسط

وجهت تركيا انتقادات جديدة ضد واشنطن، وذلك على خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليونان غدًا الأحد، مطالبةً الإدارة الأمريكية بالتعامل بحيادية في صراع المتوسط.وجاء الانتقاد على لسان عمر جيليك المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا «حزب أردوغان»، وقال جيليك: "إن موقف الولايات المتحدة وتخليها عن الحياد في أزمة شرق المتوسط لن يفيد السلام في المنطقة"، على حد وصفه، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.وتأتي زيارة بومبيو الثانية إلى أثينا في عام واحد، في إطار دعم بلاده لها في نزاعها الحدودي مع أنقرة، حسبما أعلنت الخارجية الأمريكية.وأوضحت الخارجية أن بومبيو سيشدد على التزام واشنطن وأثينا بـ "تعزيز الأمن والسلام والازدهار في شرق البحر المتوسط"، بالإضافة إلى أنه سيحتفي بالعلاقات اليونانية الأمريكية الأقوى منذ عقود.كما أكد مسؤول رفيع في الخارجية اليونانية أن بومبيو سيتوجه خلال الزيارة إلى كل من تيسالونيكي، حيث سيلتقي نظيره نيكوس دندياس، وجزيرة كريت للاجتماع برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وزيارة قاعدة «سودا» العسكرية.يذكر أن بومبيو كان قد زار قبل أسبوعين قبرص، حيث طالب تركيا بوقف الأنشطة التي تثير توتّرًا في شرق البحر المتوسط، داعيًا جميع الأطراف إلى انتهاج السبل الدبلوماسية.يأتي ذلك فيما عبر رئيس الوزراء اليوناني عن أسفه لمواجهة أنقره انفتاح بلاده بـ"التصعيد والتضليل والعداء"، ملوحًا في الوقت ذاته بالتوجه للمحكمة الدولية في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم.ويدور خلاف بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة ثانية حول موارد النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، ما يثير مخاوف من اندلاع نزاع أكثر حدة.