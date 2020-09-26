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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليابان: مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية دون شروط مسبقة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
يوشيهيدي سوجا
يوشيهيدي سوجا
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوجا، عن استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، دون أي شروط مسبقة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أكد رئيس الوزراء الياباني، في كلمته خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن طوكيو عازمة على تطبيع العلاقات مع بيونج يانج، من خلال تسوية القضايا الثنائية بالغة الحدة.

وأشار "سوجا"، بين هذه القضايا، إلى المخطوفين اليابانيين في كوريا الشمالية وبرامج بيونج يانج الصاروخية والنووية وقضايا "الماضي المحزن".

وأعرب سوجا، عن ثقته في أن إقامة علاقات ثنائية بناءة مع كوريا الشمالية لن تصب في مصلحة اليابان فحسب، بل ستسهم في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، قائلا: "لن أفوت أي فرصة لتحقيق هذا الهدف".

يذكر أن يوشيهيدي سوجا، تولى رئاسة الحكومة وقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي هذا الشهر، بعد استقالة شينزو أبي، من المنصبين.

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