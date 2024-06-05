بالجنيه المصرى والدولار.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-6-2024 في مصر للبيع والشراء من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك مع بيان الانفاق الاستهلاكي الشخصي الأمريكية مع توتر الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-6-2024 في مصر للبيع والشراء

استقرار في سعر الذهب اليوم الأربعاء 5-6-2024 في مصر للبيع والشراء بالأسواق المحلية والبورصة العالمية بفعل بيانات الاقتصاد الأمريكي حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيه في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2327 دولارا بعد أن سجلت أدنى مستوى لها منذ التاسع من مايو وارتفاع الذهب بسبة 1.8% في مايو ونحو 13% منذ بداية العام وجاء أسعار الذهب في الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3542.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3531.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3247.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3237.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 3100 جنيه.

بلغ سعر الشراء 3090 جنيه.

هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2657.25 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2648.5 جنيه.

هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 2066.75 جنيه.

بلغ سعر الشراء 2060 جنيه.

هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1771.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1765.75 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 1328.5 جنيه.

بلغ سعر الشراء 1324.25 جنيه.

هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

جنيه الذهب في الصاغة المصرية

بلغ سعر البيع 24800 جنيه.

بلغ سعر الشراء 24720 جنيه.

هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر الذهب بالدولار

بلغ سعر البيع 2328$.

بلغ سعر الشراء 2327$.

صعود وصل إلى 2 نقطة.

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