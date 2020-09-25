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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

خبير أوبئة أمريكى: ما زلنا فى الموجة الأولى من جائحة كورونا

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 02:03 م
الموجة الأولى من
الموجة الأولى من جائحة كورونا
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قال كبير خبراء الأمراض المعدية والأوبئة في أمريكا الدكتور أنتوني فاوتشى، إن الولايات المتحدة ما زالت في الموجة الأولى من جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن حالات الإصابة لم تنخفض بشكل ملحوظ لخط أساس جيد.

وأضاف فاوتشي- في تصريحات نقلتها شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة- أن فكرة الموجة الثانية تعتمد على النموذج الذي شهدناه خلال جائحة عام 1918، عندما ظهرت الإصابات في فصل الربيع، ثم اختفت الحالات حرفيًا قبل حدوث انفجار فى الإصابات خلال فصل الخريف.

واستطرد فاوتشي: بدلًا من أن نقول "موجة ثانية"، لماذا لا نقول: "هل نحن مستعدون لتحدي فصلي الخريف والشتاء".

وأشارت (سي إن إن) إلى أن هذا التحدى قد يتضمن زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد بالتزامن مع فتح المزيد من الجبهات، بما في ذلك الكثير من المدارس والجامعات على مستوى البلاد التي رحبت بعودة الطلاب إلى الدراسة، وبالتزامن أيضًا مع زيادة برودة الجو وانتقال المزيد من التجمعات إلى الأماكن المغلقة حيث يمكن للفيروس الانتشار بسهولة أكبر.

وهناك أيضًا موسم إنفلونزا من المحتمل أن يكون معقدًا سيأتي قريبًا وسيزيد وضع الجائحة سوءًا وسريعًا، ما سيرهق نظام الرعاية الصحية، وكان مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد، قد حذر من أن فصلي الخريف والشتاء قد يكونان عسيران بشكل غير مسبوق.

يذكر أنه في أنحاء الولايات المتحدة، أصيب بالفعل أكثر من 6.9 مليون شخص بالفيروس.

وقال مدير المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روبرت ريدفيلد، هذا الأسبوع، إن أكثر من 90% من السكان لا يزالون عرضة للإصابة بالفيروس. فيما لقي 202 ألف أمريكي مصرعهم من جراء الإصابة بالفيروس.

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