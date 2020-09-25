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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القوى العاملة»: تعيين 101 شاب واستخراج 372 شهادة مزاولة مهنة بمطروح

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح 101 شاب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصلوا 195 طلب عمل فضلًا عن توفير 500 فرصة عمل.

وأوضح فريد سنوسي، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قامت باستخراج 372 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 119 منشأة، وتحرير 3 محاضر سلامة وصحة مهنية، وفى مجال تفتيش العمل  قامت بالتفتيش على 232 منشأة وتسجيل 19 مخالفات، بالإضافة إلى بحث 5 شكاوى عمالية من خلال مكاتب التفتيش العمالي.

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