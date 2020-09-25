الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد سيامة الأنبا عمانوئيل

تحتفل اليوم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر بعيد السيامة الكهنوتية للأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك.وبهذه المناسبة قدم المكتب الإعلامي الكاثوليكي بمصر التهنئة لنيافته متمنيًا له دوام الصحة، والنعم الإلهية من الروح القدس؛ لإتمام رسالته المقدسة.