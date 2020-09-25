على «سكوتر».. شاب يؤسس أصغر مطعم متنقل بالإسكندرية (صور)

طاولة خشبية مثبتة على "سكوتر" بكورنيش الإسكندرية توضع عليها بعض السلع البسيطة يقف وراءها شاب جامعي لديه طموح وهواية ليخرج بتلك الهواية ليقدم وجبات سريعة من خلال مشروعه الصغير، ليساعده على تحسين دخله متحديًا البطالة بعمل شريف بأقل الإمكانيات.كريم محمد، 32عامًا، حاصل على ليسانس آداب قسم فلسفة، عمل في عدة مجالات آخرها التسويق العقاري، ولكن توقف العمل، فبدأ التفكير في تأسيس مشروع بسيط يستطيع من خلاله توفير عائد مادي، ليقع الاختيار على العمل بهوايته المفضلة، مع وجود "سكوتر" ابن عمه الذي تركه له للتنقل به بعد أن سافر لدولة الإمارات.أوضح "كريم" خلال حديثه للـ"الدستور" أن الطهي هوايته المفضلة، وأثناء التجمعات مع أصدقائه وأفراد العائلة يتولى هو مهمة إعداد الطعام، لافتا إلى أنه في أولى خطوات تنفيذ المشروع فكر في كيفية تحويل الـ"سكوتر" إلى عربة طعام، وكانت فكرته تصميم صندوق خشبي بشكل معين عند فتح أركانه يصبح طاولة بطول الـ"سكوتر" لتجهيز السندوتشات عليها وإغلاقها بعد انتهاء العمل لتكون صندوقا مرة أخرى.وتابع: "اتجهت إلى خالي الذي له خبرة في هذا المجال وشرحت فكرتي وتم تنفيذها وساعدتني خطيبتي لدراستها بالفنون الجميلة، في دهان الصندوق وكتابة اسم المشروع عليها حيث اخترت له اسم (ريزاتا) وتعني (ضحكة) باللغة الإيطالية، وحصلت على مبلغ صغير لشراء بعض الخامات ودخلت المطبخ لتنفيذ بعض الأصناف ووضعتها في علب من المنزل واتجهت لطريق الكورنيش حتى استقررت على كوبري (ستانلي)".وعن الأصناف التي يقدمها من خلال مشروعه الصغير أضاف قائلًا: "لدى عدد أصناف بسيط وهي خلطة تونة بالمايونيز، وميكس جبن، وميكس لحوم، وميكس حلو بعدة اختيارات وجميعها تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، مشيرًا إلى أن جميع العاملين على كوبري ستانلي من الباعة وغيرهم تكون السندوتشات متاحة لهم جميعها بـ5 جنيهات فقط".وأشار إلى أن رد فعل المواطنين كان جيدا من خلال التعامل معه أثناء البيع، بالإضافة إلى عبارات التشجيع من المارة، مضيفًا "تشجيع والدتي وأهلي وجميع أقاربي وأصدقائي كان أكبر داعم لي في تلك الخطوة والتي أتمنى أن تكون نواة لحلم حياتي وهو أن أمتلك مطعمًا".