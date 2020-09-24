رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 25 سبتمبر 2020 الموافق 08 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة السوداني» تكرم البعثة الطبية المصرية وتشيد بجهودها

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:34 م
وزير الصحة السوداني
وزير الصحة السوداني
أ.ش.أ
طباعة
كرّم الدكتور أسامة عبد الرحيم، وزير الصحة السوداني، البعثة الطبية المصرية في السودان، مشيدًا بجهودهم في درء آثار الخريف للعام الحالي.

وسلّم الوزير السوداني أعضاء البعثة المصرية شهادات شكر وتقدير على المشاركة ضمن الطاقم الطبي المصري؛ لدرء آثار السيول والفيضانات في السودان، مؤكدًا أن أعضاء البعثة بذلوا جهودًا مُقدّرة في تلك المرحلة، وكان عملهم محل تقدير في كل المناطق التي عملوا فيها.

من ناحيته، أعرب رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان عن شكره لدولة السودان على حسن الاستقبال والضيافة، منوهًا بالترحيب الذي لقيته البعثة من سكان المناطق التي عملوا فيها على مدى الأيام الماضية.

وأكد سليمان أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد وجّها البعثة ببذل أقصى جهد؛ لمساعدة الأخوة في السودان في مواجهة آثار السيول والفيضانات.

وانتشرت البعثة الطبية المصرية في المناطق الأكثر تضرّرًا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وقُسمت إلى عدة فرق، انتشرت في مناطق في شرق النيل في الخرطوم، بعد أن أنهت عملها في مراكز طبية ومعسكرات إيواء في شمال وجنوب الخرطوم.

وتضم البعثة أطباء متخصصين في طب الأطفال والباطنة والرمد إضافة إلى مسعفين وخبراء في مكافحة ناقلات الأوبئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النيابة تعلن تفاصيل تسلم 3 متهمين بقضية «الفيرمونت»

رئيس الوزراء: «رقم قومى» لكل عقار ووحدة سكنية قبل نهاية 2021

«السكك الحديدية» تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بالقليوبية

بالأسماء.. الرئيس يعاقب 5 قضاة

الصور

image description

تعيينات جديدة بكليات جامعة أسيوط

image description

استعدادات تشييع جثمان شهيد التصدي لـ«الهروب من طرة» محمد القاضي (صور)

image description

فريق طبى بجامعة أسيوط يجرى عملية معقدة لشاب لاستئصال ورم متضخم

image description

جامعة أسيوط تطبق بدل المخاطر على العاملين بالكادر الطبي

image description

حملة نظافة مكبرة على الميادين في أسيوط

الأكثر قراءة

لأول مرة منذ 6 أشهر.. «المركزي» يخفض أسعار الفائدة

«انفجار بالصدفة».. مصدر بـ«البترول» يوضح حقيقة اكتشاف بئر غاز في سوهاج

اختراق «الإرهابية».. تسريبات خاصة تكشف صدمة «الإخوان» بعد فشل مؤامرة «المقاول الأجير»

السيسي يحيل «أحمد رضوان» إلى المعاش

إنفوجراف

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

image description

محطات محاكمة ناصر الخليفي رجل قطر المشبوه (إنفوجراف)

image description

دول حظرت جماعة الإخوان ومنعت أنشطتها (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مقاعد الأحزاب والمستقلين داخل مجلس الشيوخ.. «إنفوجراف»

أيام زمان

«الكفراوى» فسر رؤية السادات فى الحلم بأنه شهيد.. قصة رشوان توفيق مع الرئيس الراحل وزوجته

«أطلق الرصاص على بيتها ودخل حاملًا زجاجة ويسكي».. موقف غريب بين رشدي أباظة ومريم فخر الدين

هددها بالقتل وإطلاق الرصاص على من يساعدها.. سر الخلاف الكبير بين محمد فوزي وهدى سلطان

سر قرار سميرة سعيد اعتزال التمثيل للأبد.. ولماذا قالت «أنا فاشلة»؟

نجم الساعة

السعودية تحدد آليات استرداد رسوم العمرة للرحلات الملغاة

منوعات

إنقاذ عشرات الحيتان بعد أسوأ جنوح جماعي في أستراليا

دراسة: لا حاجة لاستخدام أجهزة تنقية الهواء بقاعات المدارس

قمر صغير جديد على وشك الانضمام إلى مدار الأرض

طريقة فتح جوجل على تابلت الثانوية بعد التحديث

مقالات الرأي
مدحت بشاى
المواطنة والهوية
مؤمن المحمدي
مباراة التتويج
د. محمد عفيفي
خمسون عامًا على رحيل عبدالناصر
ماجد حبته
.. واختفت «لاءات» الخرطوم!
المزيد

الثقافة

«قراءة تحليلية في المشهد السياسي» بالأعلى للثقافة (صور)

«التحرش» فى صالون رفاعة الطهطاوي الثقافى.. غدًا

تأجيل افتتاح جناح «هيكل» بمكتبة الإسكندرية لـ2021

وزير الثقافة الأسبق يكشف مفاجأة: أساتذة لغة تركية مصريين روجوا لتركيا في التسعينات