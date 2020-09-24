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الخميس 24 سبتمبر 2020 الموافق 07 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

830 ألف متضرر من «فيضانات السودان»

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:07 م
فيضانات السودان
فيضانات السودان
وكالات
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قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوشا) اليوم الخميس، إن "قرابة 830 ألف شخص" تضرروا جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات المدمرة في السودان، على الرغم من انخفاض مستوى النيل منذ عدة أيام.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة التي تجتاح البلاد منذ منتصف يوليو، تسببت بدمار 166 ألف منزل كليا أو جزئيا.

ويوجد أكثر من نصف المتضررين من الفيضانات والأمطار الغزيرة في خمس ولايات من أصل 18 ولاية في السودان، وهي الخرطوم وشمال دارفور وغرب دارفور والنيل الأزرق وسنار.

وذكر الدفاع المدني السوداني أن 124 شخصًا قتلوا وأصيب 54 آخرون في الفيضانات والسيول.

وناشد السودان المجتمع الدولي منتصف سبتمبر لتقديم مزيد من المساعدات للتعامل مع تداعيات الوضع التي أجبرت الخرطوم على إعلان حالة الطوارئ.

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