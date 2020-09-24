السياحة في آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تضررًا جراء كورونا

أعلنت منظمة السياحة العالمية اليوم الخميس تراجع السفر الدولي خلال جائحة فيروس كورونا، ولم يتضرر مكان أكثر من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وتراجع عدد السياح الدوليين الوافدين عبر المنطقة بنسبة 72 بالمئة في 2020، بحسب بيانات جمعتها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو أسوأ تراجع في العالم.وتراجع عدد السياح الدوليين الوافدين إلى المنطقة في يونيو الماضي إلى 99 بالمئة على أساس سنوي عقب حظر السفر في خلال جائحة فيروس كورونا، حسبما أظهر برنامج جديد لمتابعة تعافي السياحة لمنظمة السياحة العالمية.كانت الصين واليابان وكوريا الجنوبية الأسوأ تضررا جراء تراجع السفر العالمي، فيما شهد شمال شرق آسيا تراجعا بنسبة 83 بالمئة في السياح الوافدين؛ نظرا لأن أغلب البلدين منعت كل السفر باستثناء الضروري.وشهد جنوب شرق آسيا تراجع الوافدين بواقع 64 بالمئة، ومازالت الدول في تلك المنطقة مغلقة إلى حد كبير أمام السياح الأجانب ومنعت بعضها مثل ماليزيا المواطنين من المغادرة.وتصنف أوروبا كثان أسوأ منطقة تضررا على المؤشر، حيث سجلت تراجعا بنسبة 66 بالمئة في عدد الوافدين رغم زيادة طفيفة بعد تخفيف الكثير من القيود في يونيو الماضي.