ضبط «عصابة الشقيقين» لسرقة المواطنين في دار السلام

تمكنت قوة تابعة لمباحث دار السلام بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط عاطلَين "شقيقين"، مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهما 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع- مبلغ مالي "مجهولا المصدر".بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة"، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع السرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.