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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة وزيرة الهجرة العراقية بكورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 04:16 م
إيفان فايق وزيرة
إيفان فايق وزيرة الهجرة
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أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إصابة وزيرتها إيفان فايق بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وقال الناطق باسم الوزارة علي عباس وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة إيفان فايق وزيرة الهجرة بفيروس "كورونا" المستجد، لافتا إلى أن حالتها مستقرة وإصابتها بالفيروس خفيفة حتى الآن".

يشار إلى أن الإصابات ب‍فيروس كورونا تزايدت بين المسئولين والنواب في العراق منذ ظهور الجائحة قبل عدة أشهر.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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