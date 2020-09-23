إصابة وزيرة الهجرة العراقية بكورونا

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، إصابة وزيرتها إيفان فايق بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وقال الناطق باسم الوزارة علي عباس وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الفحوصات الطبية أظهرت إصابة إيفان فايق وزيرة الهجرة بفيروس "كورونا" المستجد، لافتا إلى أن حالتها مستقرة وإصابتها بالفيروس خفيفة حتى الآن".يشار إلى أن الإصابات ب‍فيروس كورونا تزايدت بين المسئولين والنواب في العراق منذ ظهور الجائحة قبل عدة أشهر.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.